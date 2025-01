¡No para, para disgustos! L-Gante podría tener un nuevo hermano que no conoció y piden ADN

Según reveló Diego Estevez, periodista del programa, Robertino, de 28 años, se comunicó con Prosi para decirle: "Mi mamá me dijo que soy tu hijo. Me quiero hacer un ADN". Sin embargo, el padre de L-Gante le respondió de manera sorprendente: "No es necesario, confía en tu mamá, como yo confié y confío en ella". Esta declaración generó revuelo entre los panelistas y abrió interrogantes sobre las implicancias de esta situación.