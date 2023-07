No va más: afirman que Tini se separó de Rodrigo De Paul

A menos de un año de relación, la cantante y el futbolista no estarían más juntos. "No es pavada de las redes", aseguran.

Así lo informó la periodista Paula Varela: "Último momento. Tini y De Paul separados", escribió la panelista de Socios del Espectáculo en su cuenta de Twitter. Y agregó: "No es pavada de las redes, eso no es periodismo, esto es información".

Todo apuntaría a que hace casi un mes que no intercambian comentarios en las redes sociales. Sin embargo, este martes 18 Tini publicó una foto en Instagram y De Paul le dio me gusta. Resta esperar a que alguno de los dos confirme o niegue este rumor.

Tini, a puro llanto en un show

Tini Stoessel está atravesando un complicado momento personal, pese a que hace pocas semanas comenzó su gira por España. En sus últimos shows y entre lágrimas, la cantante expuso problemas en su salud mental al revelar que está sufriendo un cuadro de ansiedad y ataques de pánico.

Ahora, la ex chica Disney se volvió a quebrar en vivo tras una gran sorpresa. Es que Alejando Sanz, quien también expuso problemas de salud similares a los de su colega, le envió un cálido mensaje luego de que ella interpretara “Corazón partío”, otra de sus canciones más conocidas.

“Te quería mandar un beso enorme, decirte que he escuchado la versión que has hecho de ‘Corazón partío’ y nunca mejor dicho, me has partido el corazón. Qué forma tan diferente, tan única, tan personal, de hacerlo. Te quiero mucho, te lo agradezco, además, ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público, disfruta de este que también es tu país. Te quiero mucho”, expresó Sanz a través de un video que se reprodujo en las pantallas.

La cantante se mostró muy sorprendida y en shock por las palabras de Sanz, y su público reaccionó y la ovacionó. Eso provocó que Tini se emocionara hasta las lágrimas y abrazaron a uno de sus músicos sobre el escenario para ser contenida.