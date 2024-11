Nora Colosimo salió a bancar a Wanda Nara tras blanquear con L-Gante: “Tus luchas y dolores”

Y continuó: “Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasas, solo tú sabes de tus luchas y tus dolores”.

La frase la acompañó con unas palabras que dedicó a los seguidores de la conductora de Bake Off Famosos y le brindó su apoyo a sus dos hijas, Wanda y Zaira. “Con respeto dedicado a todos los que en privado me escriben. La verdad es una sola, y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”, cerró.

Cabe recordar que los fanáticos turcos del futbolista se mostraron indignados cuando se enteraron que la mediática tenía un nuevo amor en la Argetina. Por eso, le enviaron todo tipo de críticas tanto a ella como a su familia.

La reacción de Wanda a las críticas por su noviazgo

“La cultura machista está muy lejos de lo que quiero para mí y para mis hijas. Estoy separada y libre de estar con quien quiera y me haga bien”, escribió en un posteo que hizo horas después de confirmar el romance con L-Gante y que, tiempo después, decidió eliminar.

Sobre algunas actitudes de Mauro Icardi se refirió la morocha: “Los fans deberían conocer todas las partes y situaciones para realmente estar orgullosos o no de su ídolo. Me hago cargo económicamente de mis hijos sola, lucho con una mudanza y recuperar las mascotas de mis hijas que lamentablemente son rehenes, también con amenazas”.

Y remarcó: “no me importa lo exterior de nadie. No me quedo en una relación infeliz por una foto familiar” y cerró reflexiva sobre su separación: “no es más sano permanecer o esconder situaciones de infidelidades solo para mantener la unión, al menos para mí. Voy a ir siempre en busca de mi felicidad”.