"Nueva etapa": Morena Rial contó a que se dedicará para vivir

“More investiga. Para chismes de la farándula hablar por mensaje directo, solo con pruebas”, escribió en sus redes sociales. “Esta es la More que necesitamos. Ventilá todo”, le escribieron. Y ella dijo que “es una nueva etapa. Hablemos de quienes hablan de todo el mundo (los opinólogos)”.

Pero eso no es todo, ya que More se traen entre manos otro proyecto al cuál dedicarse de ahora en más, pero esta vez ligado al mundo al streaming.

El nuevo trabajo de Morena Rial y las sospechas de su padre, Jorge

Morena Rial tiene un nuevo proyecto profesional que contaría con un visto bueno de su padre Jorge, según anunciaron en el programa Mujeres argentinas. La influencer habría conseguido su primer trabajo desde que fue excarcelada y el empleo fue revelado en el enigmático que llevó adelante Virginia Gallardo.

Belén Aramburu pidió sobre el final del programa “poneme el enigmático que está toda la gente pendiente de esto: qué famosa estaría armando su programa de streaming. La famosa que estaría armando su programa de streaming porque tiene ganas de hablar y mucho que decir es la señorita Morena Rial”, blanqueó la panelista.

Gallardo aclaró enseguida la reacción de Jorge Rial: “Papá autorizó esta iniciativa, pero le dijo ‘me abro, hace lo que quieras. No pongo un peso, es un tema tuyo, pero me encanta’”. “La puede entrenar, la puede coachear. Ojo, la puede ayudar, por supuesto”, acotó Evelyn Von Brocke. Y Gallardo dijo que “ustedes me preguntaban si ella tenía información. Tranquilamente puede tener la información que quiere con el papá. Eso lo aprendió bien”.

“¿De qué temas va a hablar Morena? A ver, más o menos”, preguntó Belén Ludueña. Y Virginia le respondió que “yo creo que de todo”. “Bueno, si quiero ser mala, puedo decirte cómo planificar un robo”, dijo Silvia Fernández Barrios. Y Aramburu indicó: “Me dijo Mauricio D’Alessandro que va a ir justamente a este streaming. Sería lindo”.

“No, a ver. Ojo acá que el que organiza todo siempre es Cipolla”, aclaró el abogado. Y Virginia dijo que “(Cipolla) puede ser un buen panelista”. “No, bueno, puede organizar y puede ser el hombre que se mueva entre bambalinas”, cerró el letrado.