Oriana Sabatini contó qué es lo peor que le pasó en su lucha contra los trastornos alimenticios

image.png

Oriana Sabatini y Noel Barrionuevo hablaron sobre los trastornos alimenticios

En el tráiler de presentación, Sabatini explicó y consultó: “Obviamente estamos acá porque me interesa hablar con vos sobre los trastornos de la alimentación y que a vos te haya pasado esto en esta edad súper crucial para cualquier mujer. En ese momento, ¿qué relación tenías con tu cuerpo? ¿Los TCA (Trastornos de la Conducta Alimentaria) fueron algo que empezaron a partir de tu carrera como deportista o ya tenías como una relación distinta con la comida?”.

Tras ello, la deportista explicó que: “mis papás empezaron a notar un montón de cambios míos que dijeron ‘Algo está pasando con esta chica, cambios físicos y emocionales. actitudes”.

Embed - Este jueves no te pierdas el quinto episodio de ADVCS de la mano de Noel Barrionuevo Exclusivo en Spotify y Youtube. @adondevamoscuando Este jueves no te pierdas el quinto episodio de ADVCS de la mano de Noel Barrionuevo Exclusivo en Spotify y Youtube. sonido original - A DÓNDE VAMOS CUANDO SOÑAMOS

Luego, la esposa de Dybala dijo: “Me daba vergüenza, no porque estaba mal mi cuerpo, sino porque me veía diferente. Cuando estaba transitando por la anorexia, obviamente, flaquita, todos los que me contrataban estaban felices de la vida. Claro, cuando empecé con el trastorno por atracón, ahí es cuando yo llegaba al set y toda la gente se miraba como diciendo ‘esta no es la chica que nosotros contratamos. No puede ser que la semana pasada te veías de una manera y ahora te ves de otra’. Y yo tenía 15 años. Es tan difícil”.

Fue entonces que se refirió al entorno y al papel que juega en quien tiene el padecimiento: “Las personas por ahí te quieren ayudar, pero no hablan con vos, hablan con tus papás para ver si pueden hacer algo, o hablan con tu colegio, y a vos nunca te preguntan cómo estás, y por ahí en el intento de ayudarte, lo que más hacen es lastimarte”.

Noel Barrionuevo y su publicación sobre los trastornos alimenticios

Hace aproximadamente un año atrás, la ex capitana de las Leonas utilizó su cuenta oficial de Instagram para contar el problema de salud que transitó, donde dejó un mensaje muy fuerte respecto a todo lo que le tocó vivir en aquellos años.