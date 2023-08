Espectáculos La Mañana Ruggeri Oscar Ruggeri le dio un desolador consejo a Darío Benedetto por el presente de Cavani

Darío Benedetto ha estado bajo una fuerte lluvia de críticas durante los últimos meses por su desempeño en el campo de juego y sus constantes enfrentamientos con rivales, generando controversias entre los hinchas de Boca Juniors. Es por eso, y luego de errar el penal y pelear en el partido con Sarmiento, Oscar Ruggeri, reconocido campeón del mundo y actual panelista de F90 le dirigió palabras muy duras al delantero de Boca.

Ruggeri compartió su opinión de que Benedetto debería dejar de vestir la camiseta de Boca Juniors, sobre todo desde la llegada de Edinson Cavani al equipo. "Se los dije acá: cuando llegó Cavani, tenía que irse Benedetto. Cuando llega una figura así en tu puesto, no pueden compartir. No sé si pueden jugar los dos; Cavani juega, no va al banco", expresó Ruggeri.

Ruggerii Bendetto 1.jpg En una charla intensa con sus colegas en ESPN F90, Ruggeri profundizó su opinión, destacando la difícil situación que enfrenta Benedetto. "Es jodido. A Benedetto le llegó Cavani y se le juntó todo: líos personales, que no estaba bien, que no la mete, agarra el penal y no lo mete", comentó. Además, Oscar Ruggeri no escatimó en críticas y desafió a Benedetto: "No me digan que solucionó todo, ¡no solucionó nada! ¿Qué va a decir? ¿'Tengo unos quilombos bárbaros en la cabeza’?”.