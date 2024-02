Pablo Rago confesó que estuvo casado con Sandra Pettovello: su sorprendente historia de amor

Pablo Rago. Sandra Pettovello.jpg Pablo Rago y Sandra Pettovello se casaron el 24 de septiembre de 1993, el matrimonio duró apenas más de una años, luego el actor comenzó un romance con la actriz Paola Krum. Foto: Google.

Hacia fines del 94 y aunque las redes y la palabra viralización no existían, todos daban por cierto que entre Paola Krum y Rago, protagonistas de “Inconquistable corazón”, había mucho más que una relación de compañeros. “Decir que tengo un affaire con Paola es un absurdo. Tenemos una onda alucinante que no traspasa los límites de nuestro trabajo. Estoy muy enamorado de mi esposa, a quien le prometí fidelidad y lo cumplo”, declaraba Pablo, mientras Paola afirmaba: “No sé si Rago y su esposa están en crisis; él es mi compañero de trabajo, nada más”.

Pese a las desmentidas, el romance se terminó confirmando. Tardaron seis meses en dar su primera nota juntos. “No quisimos decir nada hasta sentirnos seguros de lo que sentíamos”, afirmaron en una nota con la Revista Gente desde Valle Nevado, en Chile. Ambos enfatizaron que ese romance no fue la causa de ruptura con sus parejas anteriores. “Me separé mucho antes. Supe que no era mi proyecto y se acabó”, sostenía Krum. “Me separé en noviembre y empezamos a salir en enero”, revelaba Rago. Ambos contaban que justamente el estar en crisis con sus parejas era lo que los había acercado porque “los dos estábamos mal por nuestras separaciones y empezamos a compartir cafés en la grabación”.

Paola confesaba que nunca se había enamorado de un actor y admitía que con Rago solo coincidía en la sensibilidad. “Después, no hay demasiado en común. Yo en mis relaciones sabía cómo hacer, en esta no tengo idea”, se sinceraba, para luego asegurar que “tengo la fantasía de formar una familia con Pablo, pero hay que esperar”.

Pablo Rago y Paola Krum.jpg Pablo Rago y Paola Krum mantuvieron un romance a mediados de la década de los '90. Foto: Google.

Rememorando su relación con Pettovello, Rago agregó, “la única vez que me casé, fue con ella”. A la vez, se mostró sorprendido por ser tendencia en las redes sociales su nombre y volver a ligarse al de Pettovello luego de tanto tiempo.

“Me enteré porque, imaginate, todos mis amigos me empezaron a mandar, porque yo no tengo Twiter. Hace 30 años que no tengo relación con ella”, destacó. “Es increíble lo que generan las redes, lo veo como una cosa muy graciosa, de hecho, un amigo de la escuela, de toda la vida, me dice ‘con todas las cosas que te pasaron lo que te faltaba es tener como ex esposa a una ministra de Milei’, es graciosísimo”, prosiguió.