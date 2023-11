Sin celulares y solo para 300 personas, el legendario músico tocó en "Clube do Choro", un icónico emplazamiento de la cultura brasilera.

Paul McCartney ofreció en forma sorpresiva un increíble show intimista para 300 personas y sin teléfonos celulares en el tradicional Clube do Choro, uno de los templos de la música de Brasilia, en la antesala de sus presentaciones en Brasil .

El martes por la noche, el ex "The Beatles" invitó a parte del público que compró entradas para su presentación en el estadio Mané Garrincha de la capital brasileña a una actuación en el Clube do Choro, inaugurado en 1977, proyectado por el arquitecto Oscar Niemeyer y que es una de las referencias del estilo musical "chorinho", uno de los 'primos' del samba.