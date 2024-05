Paula Chaves contó cómo le soluciona la vida Sabrina Rojas a Luciano Castro

Luego de que Luciano Castro blanqueara su nueva relación, Paula Chaves dio a conocer cómo Sabrina Rojas ayuda a su ex.

“No, María Vázquez me puso Pocha”, confesó Paula y Fernando le reveló cómo sabía de su particular apodo. “Porque ayer Luciano Castro dijo ‘mañana viene la Pocha’”, le explicó el conductor de la conversación que mantuvo con el actor sobre ella, que era la próxima invitada a su programa en la pantalla de América.

Qué dijo Paula Chaves de Sabrina Rojas y Luciano Castro

“Sí, el gordo, lo quiero. Ayer estaba verborrágico, se sintió cómodo…”, le contestó Paula, en relación a Castro, que se soltó y habló hasta por los codos de todo, incluido su vínculo con Griselda Siciliani. “Me quedé calladito y hablaba”, le confesó Dente de las ganas que tenía el actor de charlar ante la cámara, a pesar de tener un perfil bajo.

“Me encanta verlo”, exclamó Paula. El conductor de Noche al Dente quiso saber cómo veía el noviazgo de Castro y Siciliani. “¿Cómo ves la pareja de Luciano y Griselda?”, le preguntó Dente a la modelo. Con sinceridad, Paula admitió: "Bien, me encanta”. "Es alta pareja, ¿o no?”, le comentó Dente, al escuchar su limitada respuesta.

“Sí, re, pero tampoco me voy a poner a analizar”, disparó la esposa de Pedro Alfonso. "¿Hablaste con Sabrina (Rojas)?”, la interrogó el presentador del programa. “No, del tema no”, sentenció Paula, que contó el importante rol que cumple la actriz en la vida de su ex: "No hay nadie que cuide más a Luciano que Sabrina, lo adora y cuida constantemente, muchísimo”.

paula chaves sabrina rojas.jpg Paula Chaves habló de Sabrina Rojas.

La defensa de Pedro Alfonso a Paula Chaves

Telefe presentó su nueva programación para el segundo semestre, con las novedades que tendrá su pantalla. Luego de dar a conocer los estrenos, se conoció que la señal no convocará a Paula Chaves para conducir Bake Off y Pedro Alfonso se pronunció en contra de la decisión que tomaron, al dejar afuera a su esposa.

“Fue una desprolijidad absoluta. A mí lo que me parece es que, laboralmente, no tenés obligación de llamar a nadie y es lógico que uses a una persona que tenés contratada. Ahora, humanamente tenés que pegar un llamado”, reflexionó Pedro Alfonso en el streaming Bondi live, en el pase con Ángel de Brito.

“¡A mí me pareció horrible!”, determinó y analizó la situación desde el punto de vista de la producción. "Como productor lo puedo entender pero ella siempre tuvo una buena relación y se puso la camiseta del programa. A mí lo que me dolió, y a ella también, es enterarte de la noticia viendo la televisión”, sentenció el actor.