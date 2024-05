Pedro Alfonso defendió a Paula Chaves, su esposa, e incendió a Telefe: "Dolió lo que hicieron"

Telefe presentó su nueva programación para el segundo semestre, con las novedades que tendrá su pantalla. Luego de dar a conocer los estrenos, se conoció que la señal no convocará a Paula Chaves para conducir Bake Off y Pedro Alfonso se pronunció en contra de la decisión que tomaron, al dejar afuera a su esposa.

Luego de que la modelo confirmara que no va a llevar adelante el reality, su esposo criticó a Telefe y no tuvo piedad con los encargados de manejar la programación, ya que consideró que se manejaron muy mal con la modelo. Sin filtros, apuntó de lleno contra la señal y aseguró que el tema fue tratado de mala manera.

Pedro Alfonso.jpg Pedro Alfonso defendió a Paula Chaves.

Qué dijo Pedro Alfonso de la decisión que tomó Telefe de dejar afuera a Paula Chaves

“Fue una desprolijidad absoluta. A mí lo que me parece es que, laboralmente, no tenés obligación de llamar a nadie y es lógico que uses a una persona que tenés contratada. Ahora, humanamente tenés que pegar un llamado”, reflexionó Pedro Alfonso en el streaming Bondi live, en el pase con Ángel de Brito.

“¡A mí me pareció horrible!”, determinó y analizó la situación desde el punto de vista de la producción. "Como productor lo puedo entender pero ella siempre tuvo una buena relación y se puso la camiseta del programa. A mí lo que me dolió, y a ella también, es enterarte de la noticia viendo la televisión”, sentenció el actor.

Además, reconoció qué hubiese hecho para no generar malestar en la modelo. “Me pareció innecesario con ella. Te juro que no importa el reemplazo. Para mí, a la gente del programa, no le costaba mandar un audio avisando para que no te tome de sorpresa”, cerró el productor sobre lo mal que les cayó la noticia con Paula.

paula-chaves-pedro-alfonso.png Pedro Alfonso y Paula Chaves.

