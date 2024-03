Pedro Rosemblat reveló que Lali Espósito le habló a él para conquistarlo

En el epicentro mediático, la pareja conformada por el periodista Pedro Rosemblat y Lali Espósito no deja de acaparar titulares. Aunque la fama del comunicador político es innegable, fue su romance con la reconocida artista lo que lo llevó a ocupar las portadas de los medios de entretenimiento. Sin embargo, hasta ahora no se sabía cómo y cuándo había nacido este amor tan inesperado entre ambos. Algo que cambió en las últimas horas.

La confesión de Pedro Rosemblat sobre cómo nació su romance con Lali Espósito

La periodista, con astucia, indagó más: "Quiero detalles, pero no sé dónde conseguirlos. ¿Cómo la conociste?". Y fue entonces cuando Pedro reveló el inicio de su romance: "Me escribió ella. Ahí sacaste un detalle. Me escribió ella y empezamos a charlar. ¡Tuve una suerte bárbara! Yo no sé si me hubiera animado a escribirle. Me sorprendí, obviamente".

Lali 2.jpg Pedro Rosemblat y Lali Espósito

A pesar de la exposición mediática de Espósito, Rosemblat admitió que prefiere mantener cierta reserva en torno a su relación, consciente del escrutinio constante de la prensa y del público.

"No puedo mostrarme de manera espontánea en los medios, ya que la artista está muy expuesta y cualquier declaración puede utilizarse con recortes, con fines políticos o más", explicó el comunicador.

Sin embargo, no pudo evitar bromear entre risas sobre su situación actual: "Estoy viviendo un proceso de 'marido de pampitización'", compartió entre risas, haciendo alusión a la situación que vivió Roberto García Moritán al ser conocido principalmente como el esposo de Pampita Ardohain.

El posteo de Lali

Hace algunos días, la cantante le dedicó un romántico mensaje a su pareja en las redes sociales. “Hasta entonces, yo solamente había compartido algunas cosas con algunos otros. Hasta entonces, me había divertido o había sufrido los embates del amor ordinario, el drama de los días en los que uno plantea un proyecto compartido, un modo más económico y sustentable de enfrentar la vida en este mundo. Hasta entonces, había intentado con otros, pero nadie me había descubierto. Hasta tus ojos, que parecieron conocer algo perdido y recobrado, nadie me había visto”, escribió.

Días antes, Lali había dicho en una entrevista, tras su presentación en el Cosquín Rock, que estaba viviendo un romance que le hacía muy bien y sentenció su situación sentimental con una frase contundente: "Estoy hasta la manos".