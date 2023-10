Por qué Ángel de Brito y Camila Homs se dijeron de todo

La controversia comenzó cuando un seguidor de Ángel de Brito le preguntó en sus historias de Instagram por qué no simpatizaba con Camila Homs, a lo que el conductor respondió: "No es que no la quiero. No le creo". Ante la duda de otro seguidor sobre qué aspecto de Camila no le inspiraba confianza, De Brito aclaró: "Que se muestra de una manera que no es".

"Me parece que te confundiste, ¿o me conoces para decir eso?", lo acusó ella. "No, no me cierra tu personaje de cándida y buenita acá, con la que le hacía cuernitos a Tini o la que le mandaba mensajes a Tini... Veo como una dicotomía ahí", respondió él.

El conductor mencionó mensajes enviados por Camila a Tini Stoessel que, según él, no concordaban con la imagen de inocencia que proyectaba en el programa. A pesar de la tensa conversación, Camila Homs no negó ni defendió estos mensajes, simplemente expresó que había momentos de impotencia y que no sabía si se arrepentía de ellos.

La fuerte acusación de Ángel de Brito

"En la vida uno se arrepiente de cosas, por supuesto, pero hay momentos de impotencia, y más cuando están mis hijos de por medio", aseguró. "En la vida uno se arrepiente de cosas, por supuesto, pero hay momentos de impotencia, y más cuando están mis hijos de por medio", agregó ella.

"¿Ves por qué no me cierra una cosa y la otra? Pero pedir disculpas quizás esté bien", le respodió Ángel de Brito luego de que ella explicara que no sabe si debe pedir disculpas o no.

Luego del enfrentamiento en el Bailando, el notero de LAM buscó a Camila Homs para conocer su perspectiva. La modelo explicó que su molestia con De Brito radicaba en su juicio sobre su personalidad y su imagen pública. Además, compartió su opinión sobre la infidelidad y cómo enfrentó esa situación en su vida personal.

La fuerte frase de Camila Homs después de la pelea

"Me molestó que Ángel había dicho que me mostraba de una manera que no era, y me parece que él no me conoce para tener el aval de decir eso, así que me gustó aclararlo", agregó: "No me gustan los hombres infieles, hay gente que lo acepta, yo no"

"Separarse nunca es fácil, pero cuando te das cuenta que mereces respeto y te das cuenta lo que vales, lo primero que hay que hacer es priorizarse uno, y eso hice", cerró Camila Homs.