Por qué el Polaco deberá ser operado de urgencia

"Está trabajando muy bien, mete shows todos los fines de semana pero va a tener que parar...", explicó el conductor tras su encuentro con el artista y una charla que mantuvieron en privado en el cumpleaños de Yanina Latorre, panelista del programa.

image.png

"Es una hernia que le quedó del Bailando por un Sueño, de la temporada en la que el cantante decidió participar cómo uno de los bailarines famosos. Creo que me dijo del 2017. Le duele un huevo. También, puede ser no sólo del bailando si no de otra cosa, también (en referencia a la actividad sexual del cantante)". Así entonces, y de manera directa, De Brito explicó de que se trata el problema de salud del Polaco y por el cuál será intervenido quirúrgicamente de manera muy próxima.

Por qué Barby Silenzi se encuentra alejada de los medios de comunicación

De un tiempo a la actualidad, la modelo y bailarina, Barby Silenzi, pareja del Polaco hace años, con quien tuvieron miles de idas y vueltas amorosas y con quien tiene una pequeña hija, decidió apartarse de la escena mediática y no aceptar trabajos que tengan que ver con el mundo del espectáculo.

La bailarina dio "un paso al costado" porque no sólo está dedicada a lleno al cuidado de sus dos hijas sino que, también porque sus ingresos económicos provienen de lo que factura en redes sociales: tiene convenio con una plataforma de contenido erótico en la que le pagan en dólares.

Barby Silenzi.jpg

Cómo tantas otras famosas, Barby se sumó al boom de las plataformas de contenido para adultos como Only Fans o DivasPlay. La modelo y bailarina se encuentra disfrutando de los resultados económicos que brinda estas herramientas de trabajo a la cuál apostaron otras celebridades como Adabel Guerrero o Noelia Marzol.

Además, tiempo atrás, se filtraron algunas de las imágenes que se pueden encontrar en estas plataformas si uno se encuentra suscripto a los planes que ofrece Barby.