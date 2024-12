Por qué Ezequiel Ois fue el hazme reir de todos cuando entró a Gran Hermano

Sin embargo, el joven de 25 años llamó la atención de las redes sociales y de todos los que miraron en vivo la gala no exactamente por su personalidad o su vestimenta, sino que por un particular blooper que tuvo en su ingreso.

image.png

La caída de Ezequiel Ois en el ingreso a Gran Hermano

Al finalizar el video de su presentación, se hizo presente en el piso. Y a tono con su bandana, melena lacia y chaleco de cuero, de fondo sonaba el clásico “Livin’ On A Prayer” de Bon Jovi. Como si se sintiera contagiado por la música, entró de manera enérgica, gritando y saludando a la tribuna. “¡Qué look, qué vincha!”, lo elogió del Moro.

En ese momento, el animador lo habilitó a que fuera a despedirse de su familia antes de ingresar al juego y lo hizo de la misma manera efusiva. Tras los besos y abrazos de rigor, el participante hizo un paso para atrás y patinó hasta caer al suelo, provocando la sorpresa en el estudio y la risa de del Moro.

Ezequiel, el último en entrar ¿Cómo lo ves en la competencia?



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 3, 2024

“¡Cuidado! Te mataste...”, dijo mientras el participante se incorporaba y salía corriendo hacia donde estaba el animador, quien lo recibió con un abrazo para que se estabilizara. “Eso es energía, administrá la energía”, le sugirió para luego hacer un remate que definiría toda la secuencia: “El primer meme de la temporada”.

Quien es Ezequiel Ois

“Mi nombre es Ezequiel Ois, soy de Ramos Mejía. Y mi relación con la música empezó desde cuando yo era muy chico, cuando tenía 6, 7 años. Mis primos escuchaban toda esta música: Guns N’ Roses, Bon Jovi... Me crié con eso. Desde ahí nunca lo dejé y todas las bandas que me gustan las llevo en el cuerpo”, dijo en el video de presentación, musicalizado con Paradise City de Guns and Roses.

Ezequiel entra a la casa y se convierte en el último participante de la noche en ingresar



— Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 3, 2024

“Me gusta muchísimo meterle onda al outfit, me ‘lookeo’ como en los 80, en los 90. Me gusta esta rebeldía de diferenciarme estéticamente de otros. Hoy en día debo ser el único loco que usa cama solar. De mi edad, por lo menos. Todos me la tiran abajo, mal. Pero bueno, me veo al espejo, me veo bronceado y me hace bien”, dijo sobre su atuendo.

Para cerrar, expresó: “Sé como ‘picantear’ una situación, pero siempre desde el lado pacífico, no agresivo. Si tenemos que discutir por algo en particular, lo tenemos que hacer, es parte de la vida. Pero, al fin y al cabo, me gusta el compañerismo. Dentro de la casa yo siento que puedo generar algo deslumbrante”.