Por qué a Florencia no le gusta bañarse en Gran Hermano

Florencia, estudiante de relaciones públicas y con una carrera de tres años como modelo, no tuvo reparos en expresar su peculiar enfoque sobre la higiene personal. “No me gusta bañarme. Me lavo un poco los sobacos, me hago el baño polaco, pero no me lavo el pelo, ¿está mal?”, manifestó de manera directa ante las cámaras.

image.png

Sin embargo, sus opiniones no se detuvieron ahí. Al hablar sobre sus interacciones sociales, Florencia no dudó en señalar ciertas dificultades con el género femenino. “Soy buena persona, simpática y me suelo llevar bien con la gente, aunque no tanto con las mujeres porque son medio envidiosas y todo el tiempo andan comparando, te dan por atrás o quieren a tu novio. Son así, o bueno, soy así”, declaró con franqueza.

Video: la pelea cara a cara de Emma y Catalina en Gran Hermano

La tensión en la casa de Gran Hermano alcanzó su punto máximo en una intensa confrontación entre Catalina Gorostidi y Emmanuel Vich, quienes dejaron en claro que la paz entre ellos era solo una ilusión. En una ronda de preguntas entre los participantes, Catalina no dudó en poner a prueba a Emmanuel, desatando así una acalorada discusión que sacó a relucir lo peor de ambos.

La participante no escatimó en señalar a Emmanuel, preguntándole directamente: "Emma, ¿te sentís el más falso de la casa de Gran Hermano?" La respuesta no se hizo esperar, con Emmanuel defendiéndose con vehemencia: "Soy bastante auténtico, aunque a vos no te guste. No te nominé, te subí a placa porque no te banco, te lo digo en la cara y espero que te vayas".

La situación escaló rápidamente, con ambos intercambiando acusaciones y reproches. Emmanuel no dudó en arremeter contra Catalina, calificándola de "falsa" y acusándola de buscar cámara desde su regreso a la casa. Catalina, conocida por su carácter fuerte, no se quedó atrás y respondió con la misma intensidad, sacándole el micrófono a Emmanuel y desafiándolo públicamente.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1768014028821934452?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1768014028821934452%7Ctwgr%5E6c5518fd990317ef7f8140df00404ff0fea629e2%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lmneuquen.com%2Fespectaculos%2Fvideo-la-pelea-cara-cara-emma-y-catalina-gran-hermano-n1098917&partner=&hide_thread=false GRITOS Y PELEA EN LA CASA



Cata le hizo pisar el palito a Emma y confesó el motivo real por el que la subió a placa#GranHermano pic.twitter.com/2kWUpPH8Cj — TRONK (@TronkOficial) March 13, 2024

El enfrentamiento entre ambos jóvenes se volvió viral en las redes sociales, dejando en evidencia la tensión latente que existía entre ellos desde hace tiempo. Los gritos y reproches se convirtieron en el centro de atención entre los compañeros de la casa, quienes observaban la disputa con incredulidad.

Al final, Catalina no perdió la oportunidad de dejar su marca, instando a la audiencia a votar en su contra si realmente fuera falsa: "Catalina al 9009, gente." Mientras tanto, Emmanuel continuaba con sus ataques, llamando a Catalina "falluta" y reiterando que él no necesitaba buscar atención frente a las cámaras.

“Emma Vich está enojado porque regresamos a la casa con Joel. Lo siento, cariño. ¡A soportarlo!”, insistió Catalina. “Falsa, que llegaste y me viste abrazar y pedir que te haga la planchita, falsa y caracol. Ojo, conmigo no vas a joder”, le respondió él cerrando la discusión.