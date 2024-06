Por qué Furia no participó del último programa de GH

El conductor de "La Noche de los Ex" Robertito Funes Ugarte contó el motivo por el cual se ausentó al programa emitido el viernes.

Más allá de esta presencia en el piso, la actualidad de Furia fuera de la casa preocupa tras siete meses de aislamiento. Es que la jugadora se ausentó al programa "La Noche de los Ex", que corresponde a la programación del reality y es conducido por Robertito Funes Ugarte. Fue él quien aclaró los motivos por el cual la ex hermanita no estuvo presente.