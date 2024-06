Por qué Susana Roccasalvo le tiene miedo a Furia tras Gran Hermano

Al igual que el resto de los ex participantes, la entrenadora la visitará en su programa de Canal 9, aunque no sería bien recibida. Así lo dejó entrever la periodista hace poco, cuando reconoció tenerle miedo.

“Yo estoy aterrada porque la tengo que recibir acá. Le voy a pedir a Canal 9 que me mande la comisaría porque capaz me faja al aire”, comentó en Implacables. Acto seguido, Daniel Gómez Rinaldi, su panelista, exclamó que no era un buen ejemplo para ganar los 70 millones de pesos que hay en juego.

En las últimas horas, se conoció que Juliana Scaglione podría aparecer en menos ciclos que los pactados por contrato. Por el momento, ya tiene arreglada una entrevista en Cortá por Lozano, pero desde la producción evaluarían cuidarla también por temor al furor que genera entre sus admiradores, que el domingo generaron disturbios al término de la gala.

La pelea sin filtro de Virginia y Trezeguet por las actitudes de Furia en GH

La gala de eliminación de Gran Hermano del martes 18 de junio será recordada como una de las más tensas y polémicas en la historia del reality de Telefe. Juliana Furia Scaglione, una de las participantes más controvertidas, fue eliminada con un contundente 63% de los votos del público, dejando a Martín Ku en la competencia con un 36%.

Tras su salida, se enfrentó a los panelistas en el debate y aseguró que los “demás jugadores son manipuladores, falsos, fallutos y ella es la buena”. Luego de estos dichos, Gastón Trezeguet y Virginia Demo, excompetidora, estuvieron presentes en el programa matutino A la Barbarossa, donde protagonizaron una picante pelea luego de analizar los comentarios de la reciente expulsada del reality.

CRUCE ENTRE VIRGINIA Y TREZEGUET

V: "Vos te metés todo el tiempo y no dejas terminar de hablar, queremos el mismo trato. Cuando yo salí lo primero que hicieron fue tirarme esas 4 cosas en las que me excedí, sale Furia que hizo un montón de cosas similares y no le tiraron una"



V: "Vos te metés todo el tiempo y no dejas terminar de hablar, queremos el mismo trato. Cuando yo salí lo primero que hicieron fue tirarme esas 4 cosas en las que me excedí, sale Furia que hizo un montón de cosas similares y no le tiraron una" pic.twitter.com/X7sPxHuo8V — TRONK (@TronkOficial) June 20, 2024

Noe Antonelli, la panelista del ciclo que conduce Georgina Barbarossa, le preguntó a Virginia: “¿Qué te pasa cuando vos escuchas ‘yo soy la buena y todos los otros son falsos’, ‘había que bancarse dormir 5 horas’ como si ella fuese la única atravesada por Gran Hermano?”.

“Mirá, la verdad es que Furia es así. Ella, se cree que todo es bárbaro, que es buena, que no agredió y que no hizo ningún daño. ¿Yo qué le puedo decir?”, le contestó Demo. Allí, Antonelli indicó: “Es cómo que le dan la razón del loco”.

Allí, un poco molesto, Trezeguet interrumpió: “Bueno, yo ahí me tengo que meter”. E inmediatamente saltó nuevamente Demo, para decirle: “El tema es que vos te metes todo el tiempo, Gastón. No dejas terminar de hablar y lo digo en serio, porque vos recién dijiste que ‘la quieren, que queremos sangre’ y, la verdad, que no. Lo que queremos es, exactamente, el mismo trato”.

“Yo tengo mi carácter y estoy segura que habré dicho cosas que no estuvieron buenas, pero, cuando salí, me remarcaron esas tres o cuatro cosas en las que me pude haber excedido, aunque no creo haber estado equivocada”, siguió. Gastón quiso contestarle y ella continuó: “¡Pará! Ahora, salió Furia que hizo un montón de cosas similares… no estoy diciendo que fueran equivocadas o no, pero, en concepto a lo que hice yo, no le tiraron una y, esto, pasó con todos los jugadores”.

Segundos más tarde, Gastón le retrucó: “¿Te puedo hacer una aclaración? Sí, yo admiro el juego de Furia y admiro lo que hizo…”. “Yo lo escuché”, comentó Virginia. Allí, Trezeguet expresó: “Y el tuyo me pareció, la verdad, de llorar y quejarte todo el tiempo”, sumó el panelista, quien al darse cuenta que Demo quiso defenderse, disparó: “Perdón, ahora es mi turno de hablar, señora conductora, ya que tanto le gusta”.