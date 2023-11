Susana Roccasalvo mandó al frente fuerte a un famoso

La conductora de Implacables no dudó en mandar al frente a un famoso cuándo presentaba una nota en su programa de Canal 9.

En Implacables pasaron una nota que le hicieron al actor Martín Bossi . Sin embargo, al anunciarla, Susana Roccasalvo no dudó en mandar al frente al artista y hablar sin vueltas sobre su misteriosa vida amorosa.

Susana-Roccasalvo-es-firme-al-hablar-sobre-Martin-Bossi-Nunca-731x411.jpg

Luego la conductora agregó: “Pero bueno, es hombre y queda bien, si fuera mujer ya la estarían matando. Porque ahora se lo vincula con una bailarina”. Asimismo, en la nota, Bossi expresó: “Tengo muchas amistades y mucha gente que quiero, y Agostina Caute, la chica en cuestión, es una persona con la que nos vemos, hace siete u ocho años, pero salimos a merendar y nos sacaron una foto. El día que me enamore no me voy a estar escondiendo”.