Por qué Gonzalo Valenzuela fue denunciado por abuso sexual en Chile

De manera muy positiva estamos viviendo en una época donde las mujeres ya no deben callarse y cada vez son más las que se animan a denunciar a los hombres por violencia, acoso o abuso sexual. En este caso el implicado es el reconocido actor chileno Gonzalo Valenzuela .

Él ex esposo de Juana Viale se encuentra en medio de un delicado momento luego de ser denunciado por presunto abuso sexual. La acusación surgió a través de redes sociales, generando que rápidamente la noticia se expanda y tome mucha trascendencia mediática y en la opinión pública.

La mujer describió que Valenzuela le mostró contenido de naturaleza sexual en su teléfono y posteriormente la habría tocado de manera inapropiada, lo que ella catalogó como un abuso sexual.

Durante el programa Socios del espectáculo de El Trece hablaron sobre el hecho y dieron detalles de la declaración de la denunciante. Uno de los conductores, Rodrigo Lussich, contó: “Gonzalo Valenzuela en la mala. Porque ha sido denunciado Manguera, el ex de Juana Viale, en el país trasandino de donde él es oriundo”.

"Había una mesa de póquer y billete sobre la mesa. Me invitan para allá y yo me siento. Al lado mío estaba el actor Gonzalo Valenzuela y él me mostró en el teléfono un acto sexual extremo", contaron en el programa.

Por su parte, Rocha, expresó en Instagram: “Me han llamado varias amigas que salió lo que pasó con el degenerado de Valenzuela y quiero decir que la denuncia en carabineros la puse pocos días después de lo sucedido en marzo del 2023. No fue ahora, como dicen”.

Al mismo tiempo, la mujer aseguró que la denuncia que realizó en redes sucedió hace ya varios meses. “Ahora ni siquiera estoy en Chile. Juro por mi vida que lo que viví es cierto. Este tipo me toqueteó fuerte y de improviso y yo quedé en shock. Ojalá todas las mujeres saquemos la voz ante eventos tan traumáticos donde uno puede ser víctima o nuestras hijas o nietas”.

Las palabras de Gonzalo Valenzuela sobre la denuncia en su contra

Ante estas acusaciones, Gonzalo Valenzuela se defendió afirmando que nunca ha hecho daño a nadie y que las denuncias podrían ser producto de personas malintencionadas capaces de inventar historias terribles. Además, mencionó que en el pasado ha enfrentado situaciones similares en Argentina, donde mujeres afirmaban haber estado con él sin que él las hubiera conocido.

“(La denuncia) está donde tiene que estar, que es en manos de la justicia. De que van a venir más denuncias así, puede que sí, porque hay gente muy mala capaz de inventar cosas terribles“, añadió Gonzalo Valenzuela.

Además, dijo estar “tranquilo” porque nunca le hizo “mal a nadie”. La denuncia queda en manos de la justicia para determinar el futuro de la causa.