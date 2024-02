Por qué Joel hizo calentar a Lucía Maidana al regresar a Gran Hermano

Viendo la escena desde afuera y sintiendo amor por Beltrán, Maidana agregó: “Fue medio obvio y me dio un poco de impotencia. Ahí, cada palabra, la sobrepensás un montón. Rosi se quedó pensando. Para mí está preocupada por mí, porque le dijo ‘¿qué onda con Lu?’”.

“Joel no se está cuidando y fue muy obvia la pregunta. Rosi no esperó que yo me vaya tan temprano”, finalizó Lucía, esperanzada por tener la oportunidad de volver a Gran Hermano y tener cara a cara a Rosina.

Lucía Maidana confesó que se enamoró de Rosina Beltrán en Gran Hermano

A menos de una semana de finalizar su noviazgo con Virginia, Lucia Maidana abrió su corazón en A la Barbarossa y admitió que se enamoró de Rosina Beltrán, su compañera de Gran Hermano 2023.

“Formé un vínculo muy real con Rosi. Y no lo entiendo. Totalmente inesperado”, dijo la salteña, sin contener el llanto. Y continuó: “La extraño. Esto no es estrategia, ni fue una campaña. Es cien por ciento real y es por eso que estoy tan angustiada también”.

Con muchas ganas de ingresar nuevamente a la casa de Gran Hermano 2023: “En los primeros programas no quería admitir lo que me pasa, pero me salió del corazón. Es puramente amor. De Rosi me gusta todo”.