Por qué Juana Repetto es pariente de Silvia Süller

Es por eso que el hecho de que la actriz y el ex Gran Hermano se encuentren casados, produce que ella tenga una relación parental con la ex vedette. Sin embargo, entre ellos no existe una buena relación, sino que más bien hay una fuerte interna en la familia.

Silvia-Suller-Juana-Repetto.jpg

Se debe a que Sebastián Graviotto no tiene una buena relación con los Süller, tan es así que durante el reality lo ha expuesto y criticado fuertemente. Esta situación los llevó a distintas peleas mediáticas que mantienen hasta hoy en día.

“Me encanta Juana Repetto, más que él. Él es un poquito gigoló. ¿Si pienso que Graviotto la está viviendo a Juana? Y, chicos, fíjense la historia. A Juana la dejó embarazada enseguida. No digo que sea millonaria, pero él venía de vivir en un departamento alquilado con dos amigos, un pibe que ya pasó los 30 años y dice que es profesor de snowboard", disparó Guido Suller hace unos años contra la pareja de Juana Repetto.

Sin embargo, el hermano de Silvia Süller siempre aclaró que el inconveniente no era con Repetto: “A mi me gusta ella. Juanita me parece una chica brillante, simpática, hermosa e inteligente. Él me parece un vago vividor, disculpá. Pero siempre me pareció eso. Una especie de gigoló. Ya lo hizo con la mujer anterior y ahora lo hizo con esta mujer, mujeres con plata".

Juana-Repetto-.jpg

“Nunca me llamaron la atención los Graviotto. Él cuando estuvo en Gran Hermano fue muy despectivo con los Süller. Dijo que entraba a GH para lavar el apellido de la familia Süller porque sus tíos se habían encargado de ensuciarlo (Silvia y yo) y porque dijo una vez que su apellido es mejor que el mío”, explicó hace un tiempo Guido Suller.

En este contexto, pese a ser familia, Juana Repetto reveló que Silvia Süller jamás ha tenido contacto con sus hijos, exponiendo la fuerte interna familiar: “Mis hijos no tienen vínculo con Silvia. No conocen a mis hijos. Yo los crucé pero no tengo relación".