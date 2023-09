Por qué Marina Calabró odia a Marcelo Tinelli

Esto generó que en LAM, partidarios del programa del prime time de la señal de América, sean filosos a la hora de marcar la enemistad que la periodista tiene con el conductor del Bailando. Y en particular un comentario de Maite Peñoñori no pasó por alto y generó cierto fastidio.

"Pensé...qué día para ser Marina, porque entre Santi del Moro que anunció que en diciembre arranca Gran Hermano, y a Tinelli le fue bárbaro en números", dijo la recientemente incorporada al panel de angelitas del programa que conduce Ángel de Brito.

Este último fin de semana el tópico volvió estar en la boca de los protagonistas. Marina Calabró fue interceptada en la calle por las cámaras de LAM para hablar al respecto de la polémica que se había instalado. "Creo que ella hizo un chiste o le puso una ironía a un comentario que para mí no tiene lugar porque es el laburo de una colega el que está en juego. Yo no estaría marcándole los pifies si los tuviera. Aún si yo me hubiera equivocado", respondió la panelista de Mitre con claras intenciones de bajarle los decibeles a la controversia.