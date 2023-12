Por qué Nito Artaza y Cecilia Milone están a un paso del divorcio

Ángel de Brito , el conductor de LAM, fiel a su estilo, decidió revelar una información que no se la esperaba nadie. “Los que están ahí de separarse y firmar el divorcio son Nito Artaza y Cecilia Milone ”. Y contó que uno de los motivos es que ella le venía reclamando, en reiteradas ocasiones, que no la arrobaba en los posteos de Instagram, algo que desató el enojo del productor.

“Dicen que Nito ya no quiere una vuelta atrás, que está cansado de los reclamos. Y si se da el divorcio, se viene una gran disputa legal, no solo por lo de la convivencia y la división desde ese lado, sino porque supieron trabajar juntos mucho tiempo”, dijo el periodista.

La llamativa razón de la separación de Nito Artaza y Cecilia Milone

Tal como lo había anticipado Ángel de Brito, la relación de Nito Artaza y Cecilia Milone llegó a su fin. El productor y la actriz se encuentran a un paso de concretar el divorcio. Pero lo llamativo de todo es el curioso motivo que derivó en la ruptura.

Embed - Nito Artaza y Cecilia Milone divorciados

En referencia a la postura de Artaza, de asegurar que seguía junto a la cantante, añadió: “No tienen por qué contarlo, pero no entiendo por qué tantas vueltas con un tema tan sencillo entre gente grande”.

Para cerrar, en aquella ocasión agregó: “A mí me cuenta que Nito se siente, no sé si usar esta palabra, agobiado en la relación -obviamente, está con lo político, el teatro y mil cosas- y Cecilia se siente, no quiero decir ‘abandonada’, pero como desplazada por todas las ocupaciones de Nito”.

Pero lo cierto es que, y tal como lo confirmó el propio periodista, el productor estaba cansado de los constantes reclamos por parte de la artista por no arrobarla en los posteos de Instagram.