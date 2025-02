Por qué Sabrina Rojas rechazó su romance con Darío "Pipa" Benedetto

La modelo y ex esposa de Luciano Castro , días atrás, negó haber tenido un affaire con el futbolista y aprovechó el aire de “Ángel Responde” para enviar un mensaje encriptado a Griselda Siciliani . Sabrina Rojas rompió el silencio y confesó su versión sobre lo que en realidad ocurrió con el ex delante de Boca que hoy milita el fútbol mexicano.

" No me meto con tipos casados ", enfatizó Sabrina Rojas, tras haber sido vinculada desde fines del 2024 en adelante con el futbolista. La separación de Benedetto y Pons se conoció públicamente en diciembre pasado cuando la ex esposa del Pipa respondió algunas preguntas en sus historias de Instagram. “ Sí, estoy sola. Hay muchísimas preguntas sobre si me separé ”, declaró la madre de Felipe y Helena. Posteriormente a anunciar su desunión con el deportista, hizo un fuerte descargo hablando sobre la paternidad que ejerce el "Pipa".

Un mes después de haberse conocido la noticia, fue la propia Sabrina Rojas quien decidió dar detalles de lo ocurrido. "Lo conocí en Roldán, es un amor, pero no. No hay nada para contar, tampoco uno puede estar contando todo. Yo creo que ese hombre si no hubiese estado separado no está en Roldán", sentenció la actriz sobre su presunto affaire con él.

“ Siempre fue muy respetuoso de su mujer ¿no? Por eso a mí cuando me vincularon con él no me importaba desmentirlo o no ”, señaló la actriz. “ Yo no me meto con tipos casados. Nunca ”, lanzó filosa Rojas. Frase que podría leerse como una indirecta hacia su colega profesional y actual pareja de su ex marido, Griselda Siciliani. Esta última, al igual que Sabrina, fue apuntada de ser la tercera en discordia de la relación de esta con Castro.