Yanina Latorre filtró la confesión que le hizo Sabrina Rojas sobre Luciano Castro: "Él tiene miedo"

La panelista de LAM confesó qué fue lo que habló con la conductora en off sobre sus encuentros con el actor mientras está en pareja con Siciliani.

En las últimas semanas, Sabrina Rojas desató un escándalo al revelar que Griselda Siciliani se la habría insinuado a Luciano Castro cuando estaban en pareja. Ante esto, Yanina Latorre confesó cuál es la venganza que planea la ex del actor ahora que ellos están juntos.

Se debe a que la panelista consultó al respecto y la ex del actor mencionó que no podía decirlo al aire. Es por eso que dio indicios de que a pesar del paso del tiempo suelen tener reencuentros amorosos y fugaces mientras él está en pareja con la actriz que protagonizó Envidiosa.

“Hoy en una nota en Socios del Espectáculo le preguntaron si estaba ‘dándole a la matraca’ con Luciano Castro y no dijo que no, dijo que se lo contaba afuera de cámara para que entendiera”, lanzó Yanina Latorre sobre los indicios de que Sabrina Rojas aún mantiene un affaire con Luciano Castro.

El secreto que Sabrina Rojas le contó a Yanina Latorre

Ante el temor por lo que pueda llegar a opinar Griselda Siciliani, la panelista de LAM confesó que es lo que le confesó afuera del aire: “A mí ella me dijo en off que Luciano no está en condiciones de decirle que se calle”.

Sabrina Rojas-Luciano Castro-Yanina Latorre-1.jpg

“Que ella va a seguir hablando. Él tiene miedo de que ella abra el teléfono y muestre mensajes con ella, con la otra, con lo viejo...”, lanzó haciendo alusión a que son muchas las pruebas que tiene para demostrar su romance con Luciano Castro a escondidas de su nueva pareja.

“Cuando le pregunté cómo es el vínculo, si lo sigue viendo, me dijo que todo el tiempo porque ellos comparten la casa. Griselda lo debe tener agarrado de los huevos, pero él va como si nada, una seda, no dice nada de lo que Sabrina está diciendo en los medios”, contó Yanina Latorre sobre los secretos que guarda Sabrina Rojas del padre de sus hijos.