Sabrina Rojas explotó cuando le preguntaron por Darío Benedetto: "Dejenme chonguear en paz"

Sabrina Rojas quedó envuelta en rumores que la vinculaban sentimentalmente con Darío "Pipa" Benedetto, exdelantero de Boca Juniors, luego de un supuesto encuentro en un restaurante del barrio porteño de Palermo. Sin embargo, la actriz y conductora no tardó en desmentir estas versiones y aclarar su postura frente a las especulaciones.

En diálogo con Intrusos y LAM, Sabrina negó categóricamente cualquier vínculo amoroso con el futbolista. “No hay nada de cierto, nada. No sé de dónde sale la información”, aseguró, refiriéndose a las versiones que indicaban que habían sido vistos besándose. La actriz confirmó que coincidió con Benedetto en el restaurante, pero descartó cualquier tipo de relación más allá de una breve charla.

"Charlé dos minutos porque le pedí un video para mi hijo que es fanático de Boca”, explicó Rojas, dejando en claro que el encuentro fue puramente casual y no tenía ningún trasfondo romántico.

Embed ⚡SABRINA ROJAS: RUMORES DE ROMANCE CON "PIPA" BENEDETTO



"No puedo dar explicaciones de todo", dijo la conductora.#Intrusos pic.twitter.com/ZTmenzQJ3h — América TV (@AmericaTV) November 18, 2024

Sabrina Rojas explicó que pasó con Darío Benedetto

Lo que más incomodó a Sabrina fueron las insinuaciones sobre su vida privada y la idea de que pudiera involucrarse con alguien comprometido. "Jamás saldría con un hombre casado, nunca en mi vida. Eso sí lo quiero aclarar, nunca. Ni con un casado, ni de novio, ni nada. Es lo único que me importa aclarar", sentenció con firmeza.

Además, expresó su frustración por cómo la prensa suele exagerar situaciones cotidianas: “Ustedes me espantan los chongos todo el tiempo. Voy a un lugar y los pibes no me quieren ni saludar porque al otro día pueden ser portal”.

Desde que terminó su relación con “El Tucu” López, Sabrina ha disfrutado de su soltería, aunque no ha estado exenta de ser el centro de atención mediática. La actriz también se refirió con ironía a las constantes especulaciones sobre su vida amorosa: “En todo el año, lo que fue real no se supo. ¿Te pensás que hace un año este cuerpo se mantiene solo?”, comentó entre risas.

Sabrina Rojas 1.jpg Sabrina Rojas

El enojo de Sabrina Rojas en medio de su polémica con Benedetto

Asimismo, recordó las polémicas recientes con Griselda Siciliani, actual pareja de su ex Luciano Castro, a quien acusó de haberle enviado mensajes mientras ella estaba embarazada.

Rojas aprovechó la oportunidad para criticar la forma en que los medios manejan las noticias sobre figuras públicas: “No todo se merece frenar y aclarar, hay cosas que no hacen falta ni hablar”. También destacó que su prioridad es mantener su vida personal fuera del foco de las habladurías.

Finalmente, con tono reflexivo y algo molesto, concluyó: “Déjenme chonguear en paz. No soy una más del montón”, haciendo referencia al impacto que los rumores tienen sobre su vida diaria y su tranquilidad.