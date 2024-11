Así se puso Sabrina Rojas al ver un premio que recibió Griselda Siciliani

Debido a que Griselda no se encuentra en el país, decidió enviar un video como agradecimiento. Y, mientras pasaban la filmación en la pantalla, Sabrina la ignoró completamente. Mirando el celular y distraída, así vivió la distinción de Siciliani Sabrina Rojas.

Una vez terminada la fiesta, la modelo fue consultada por su accionar ante las cámaras de Socios del espectáculo y argumentó estar hablando con su hija por teléfono. “Real, no entendía mucho lo que estaba pasando. Me estaba escribiendo mi hija para ver si mañana podía no hacer un trabajo práctico”, se excusó.

Embed - La reacción de Sabrina Rojas cuando mostraban imágenes de Siciliani en Los Más Clickeados 2024

Ante la repregunta de Matías Vázquez, Rojas dijo: “No, te juro que no, ahí creo me estaba avisando (mi hija del trabajo práctico)”. Recordemos que Rojas no tiene una buena relación con la protagonista de Envidiosa, ya que la acusa de haber sido la tercera en discordia cuando ella estaba casa con Luciano Castro.

Griselda Siciliani sobre los cruces con Rojas y Vigna

Al ver que su imagen estaba comenzando a mancharse por las declaraciones de ambas mujeres, la actriz decidió romper el silencio para tratar de ponerle paños fríos a la situación y poder caer bien parada, sobre todo teniendo en cuenta que las declaraciones fueron contundentes.

image.png

Es por eso que lo primero que hizo Griselda Siciliani fue tratar de sortear la pregunta de los periodista para no entrar en una guerra mediática: “No escuché todo, pero estoy al tanto más o menos de esto”. Y agregó bastante serena: “Saben que mucho yo no hablo de estas cosas de la vida íntima y no quiero que vuelvan sin nota a sus hogares, pero soy medio embole”.

Sobre los dichos de Sabrina Rojas, quien la marcó por querer meterse en su relación cuando estaba embarazada, Griselda Siciliani respondió: “Me molesta y, obviamente, me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular. También (…) que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como lo que es y yo tengo este modo de no participar, pero no es que no me afecte, pero no es mi tema”.