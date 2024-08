Por qué Sandra Borghi dejó de salir en TN tras el escándalo de los remises

Sandra Borghi 1.jpg Sandra Borghi

Qué pasó entre Sandra Borghi y el Grupo Clarín

El periodista Nacho Rodríguez comentó en su cuenta de X: "Ayer hubo reunión entre Vanesa Herrera de Noble y Sandra Borghi, por el conventillo de los remises. Parece que pasaron cositas porque 'se tomó unos días'". Esto alimentó aún más las especulaciones sobre el verdadero motivo detrás de la ausencia de Borghi.

Sin embargo, en un intento por calmar las aguas, Sandra Borghi rompió el silencio y se comunicó con la revista Gente para aclarar la situación. "Vacaciones previstas desde hacía meses", afirmó la periodista, asegurando que su ausencia en el noticiero no tenía nada que ver con el escándalo que la rodeaba. Además, en diálogo con PrimiciasYa, Borghi desmintió categóricamente los rumores que indicaban un posible malestar con sus compañeros de trabajo o una renuncia inminente. "No tengo nada que decir. Esto es una estupidez que no sé cómo se mantiene sin sustento ni fundamentos. No tengo problemas con nadie, me quieren todos en el canal y no voy a renunciar", enfatizó.

Sandra Borghi 2.jpg Sandra Borghi

La versión de Sandra Borghi

Sandra Borghi también aclaró que no ha recibido ningún tipo de reprimenda por parte de las autoridades del canal y que su equipo de trabajo sigue apoyándola. "Justamente nadie salió a hablar porque no le quieren dar dimensión a un tema que no existe. Tengo un gran equipo de trabajo y de amigos que basta con que te pares cinco minutos a preguntar en mi noticiero y vas a obtener la misma respuesta", agregó, intentando restar importancia a la controversia.

A pesar de sus declaraciones, la polémica sigue generando ruido, especialmente por la falta de respaldo público de sus colegas. Yanina Latorre, panelista de LAM, mencionó en el programa que "ningún compañero de Sandra salió a respaldarla públicamente en medio de este escándalo porque 'la odian'", lo que abre otro frente de discusión sobre el ambiente laboral en el noticiero.