Sandra Borghi blanqueó todos los problemas que tuvo en Canal 13 por el caso Fabiola Yáñez

Sandra Borghi no pudo evitar el escándalo, luego de que trascendiera la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género. La periodista, que habló con la ex Primera Dama sin cámaras de por medio, tuvo que afrontar una dura acusación en su contra por sus gastos y se manifestó al respecto.

sandra borghi 1.jpg Sandra Borghi aclaró las dudas sobre los rumores que surgieron.

Qué dijo Sandra Borghi sobre los rumores que desató el caso de Fabiola Yañez

“Te soy sincera, no tengo nada que hablar. Realmente te digo: no hay ningún problema. Yo estoy al aire en la pantalla todos los días, imagínate que si algo de todo esto fuera cierto yo ya no estaría más”, explicó en diálogo con Primicias Ya sobre la amplia repercusión que alcanzó la denuncia en su contra.

Sobre la supuesta mala relación que mantiene con sus compañeros de equipo y su posible renuncia, sostuvo: "No tengo nada que decir. Esto es una estupidez que no sé cómo se mantiene sin sustento ni fundamentos. No tengo problemas con nadie, me quieren todos el canal y no voy a renunciar".

"Justamente nadie salió a hablar porque no le quieren dar dimensión a un tema que no existe. Tengo un gran equipo de trabajo y de amigos que basta con que te pares cinco minutos a preguntar en mi noticiero y vas a obtener la misma respuesta. El tema de verdad no existe para mí ni para las autoridades del canal”, remarcó la periodista sobre las versiones de mala relación con sus colegas.

sandra borghi 2.jpg Sandra Borghi confirmó que no va a renunciar a su trabajo.

Qué dijo Sandra Borghi sobre el enorme gasto que hizo en remises

Además, Sandra habló con Pía Shaw sobre el gasto de 3 millones de pesos en un mes que habrían cubierto las autoridades del canal y confesó: “Yo me muevo mucho en la calle porque trabajo con la producción periodística y, además, tiene que ver con un tema de seguridad y rapidez”.

Incluso, confirmó que la respaldaron en el medio para el que trabaja, a pesar de los rumores que surgieron. “Es cierto que la empresa nos pone a disposición esto. Yo chequeé el mensaje, y recibí la respuesta que sabía que iba a recibir, un respaldo absoluto”, le confirmó la periodista a su colega por un mensaje que le envió por WhatsApp.