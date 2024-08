Por qué Sandra Borghi no volvió a trabajar en Canal 13 tras el escándalo de los remises

Hace unas semanas Argentina se vio convulsionada por una bomba que nació desde las entrañas del ex gobierno nacional, ya que Fabiola Yánez denunció a Alberto Fernández, su ex pareja y ex presidente, por violencia de género, y en el medio quedó pegada Sandra Borghi , quien fue acusada de armar una campaña a favor de la ex primera dama.

Sandra Borghi.jpg

La negativa de Canal 13 a Sandra Borghi

La siempre picante panelista Yanina Latorre dio la información y contó el pasado martes en LAM, el programa de América TV, que desde el canal le hicieron una firme advertencia a la periodista.

En primer lugar, la panelista expresó: "Se tomó unas vacaciones de la nada porque el canal no la estaba bancando y estaba enojada. Antes de volver hizo un posteo dramático, exponiendo un poco al canal. Hoy, cerca del horario del mediodía cuando le tocaba conducir el noticiero, Sandra Borghi entró y la llamaron los directivos ".

Escándalo con Sandra Borghi en El Trece_ no la dejaron conducir el noticiero y le hicieron una firme advertencia _ Exitoina - Google Chrome 2024-08-28 13-38-25.mp4

"Se armó una reunión larga y complicada, no salió al aire, hubo llantos y gritos. Le dijeron que tenía que bajar un poco el perfil, que no le gustaba al canal que posteara este tipo de cosas, haciendo cargo al canal de que nadie la salió a defender", continuó su relato la esposa de Diego Latorre.

Por último, explicó de donde provino el enojo de Canal 13: "Además le dijeron que con la cara así no podía volver al noticiero. Y le dijeron que, si tuvo una semana de vacaciones, por qué esperó al día anterior para sacarse el quiste".

¿Qué pasó con Sandra Borghi?

image.png

La periodista que se encuentra en el centro del escándalo actualmente contó que fue sometida a una intervención quirúrgica en los últimos días y compartió un posteo en la red explicando cómo se encuentra.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora dejó unas fotos con un largo mensaje acerca de su momento: "Resumen de este julio y agosto... Fueron días muy intensos. Tan intensos como dolorosos (no les voy a mentir) Y mi cuerpo me pasó factura... con un quiste en la frente que me tuvieron que sacar".

"Pero como dice la canción que elegí en este posteo, me quedo con mi gente luminosa, que me ayudó a entender que en la vida aunque uno haga todo bien o intente hacerlo, no siempre salen como planificamos. Me quedo con el amor de la gente que me conoce, que me ayudó, que me apoya y que cree en mí, con esos que saben quién soy y por qué camino voy en la vida", siguió.

"Mañana vuelvo al noti. Probablemente con una curita en la frente y otra en el corazón Pero vuelvo un poquito más sabia de la lección aprendida", concluyó la conductora, aunque sabido es ahora que eso último no sucedió.