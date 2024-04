Por qué se los vio juntos de nuevo a Pampita y Benjamín Vicuña en Chile

Pampita y Benjamín Vicuña fueron una de las parejas más famosas del mundo del espectáculo y una de las más queridas del ambiente. Fruto de su matrimonio, tuvieron cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. A pesar de su separación, seguida de un tremendo escándalo mediático, muchos seguidores no perdieron la esperanza de volver a verlos juntos.

image.png

Esto debido a que en noviembre de 2023, el actor había asegurado que no trabajaría con ninguna de sus exparejas, incluida Pampita. "Ni siquiera es por la incomodidad. A veces porque también el foco se pone en otro lugar. Esa decisión de trabajar o no con ex tiene que ver con que tal vez el proyecto exige que el foco se ponga en el tema", había expresado en LAM.

Sin embargo, esto fue descartado por Vicuña quien decidió sumarse en esta publicidad donde se puede ver la buena onda y la complicidad de ambos. Muchos fanáticos quedaron encantados y sorprendidos, y hasta pidieron que se repitiera esta dupla en un futuro proyecto. Aunque eso dependerá de la decisión de ambos.

Cómo fue el escándalo que protagonizó el marido de Pampita en un gimnasio

El actual ministro de Desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto García Moritán, se alejó de las luces de la farándula aunque su matrimonio con Pampita lo destaca allí donde va. De esta manera, el funcionario quedó en evidencia en un gimnasio donde protagonizó un escándalo por una máquina para correr, según contaron en Socios del Espectáculo.

De acuerdo a Rodrigo Lussich, todo se desató debido a que García Moritán se negó a prestar las máquinas que estaba usando. “Otra cosa que no sabe Moritán es que en el gimnasio de Alcorta, donde entrena, quedaron bastante emputecidos con él”, señaló.

“A él le han venido a pedir las máquinas y le ha molestado. A Moritán le molestó que vengan a joder con la máquina que estaba él”, contó Rodrigo mientras Paula Varela se solidarizaba con el empresario gastronómico aduciendo que “si estás haciendo la serie, no te la pueden cortar”.

image.png

“Él se ha quejado, ha hecho un escándalo aparentemente en el gimnasio, se quejó, levantó la voz, no me consta si fue contra el muchacho que le pedía el cambio, que estaba haciendo ejercicio o contra las autoridades o los entrenadores del gimnasio”, señaló Lussich.

“La cosa es que corrió como reguero de pólvora por todo el gimnasio… ‘Qué rompe huevos el marido de Pampita’”, dramatizó el conductor. “El muchacho tendría sus motivos si quería quejarse pero lo que quiero decir, que él no sabe, es que cayó como el ojete”, cerró el periodista Lussich.