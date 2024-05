Por qué se separaron Gastón Soffritti y Cande Molfese

La decisión, según reveló el conductor, fue tomada tras intensas conversaciones entre la pareja, quienes, a pesar del amor que los unía, no lograron llegar a un acuerdo en cuanto a sus proyectos futuros. "Hay amor de por medio y la decisión tiene que ver con que no coinciden con los proyectos a futuro cercano. Más precisamente porque él quiere ser papá y ella todavía no tiene en mente convertirse en madre", explicó Ángel de Brito.

La noticia ha sorprendido a muchos, especialmente después de que Cande Molfese anunciara sus planes de casamiento con Soffritti en una entrevista en mayo de 2023. "En principio, la fecha que cerramos es en octubre del año que viene", había revelado la influencer en el programa radial "Agarrate Catalina", conducido por Catalina Dlugi. Sin embargo, parece que los planes de boda quedaron en el olvido tras la decisión de poner fin a su relación.

Soffritti 2.jpg Cande Molfese y Gastón Soffritti

Melina Lezcano reveló cómo cambió su relación con Cande Molfese por Gastón Soffritti

Hace ya unos meses una polémica se había generado alrededor de la pareja, cuando empezó a circular el rumor de que Cande Molfese se había alejado de Melina Lezcano por Gastón Soffritti. Cuando la cantante fue consultada sobre el tema, no negó ni afirmó nada y admitió no saber qué pasó entre ellas.

“¿Qué pasó? Yo también me pregunto. No, nada. No pasa nada concreto, no es que hubo una pelea. Simplemente, un día yo le pregunte (a Cande) qué pasaba y me dijo que necesitaba tomar distancia, que no estaba para este tipo de vínculo. Yo todavía no entiendo que es ‘este tipo de vínculo’”, respondió ella.

“¿La relación de ustedes cambió cuando ellos se pusieron en pareja?”, le preguntaron entonces. “Y, ahora que lo veo de lejos, como que digo ‘ah, sí’; pero quizás no es el responsable. Pero sí hubo un cambio. Cuando te ponés de novia, te cambia un poco la dinámica; pero a mí también me había cambiado la dinámica para con ella porque yo tenía mi trabajo. Con Gastón no tuve relación”, respondió ella.