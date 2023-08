Por qué se separaron Isabel Macedo con el Pocho Insúa hace 11 años

En ese tiempo la ex antagonista de Floricienta estaba en boca de todos ya que aseguraban que ella sería una tercera en discordia entre Pampita y Benjamín Vicuña. Sobre estas noticias, opinaba: “Me afecta según cómo me levante. A veces me duele que me señalen como la tercera en discordia. Pero nunca sentí la necesidad de decir nada porque sé quién soy”.

Respecto a su relación con el ex futbolista, la actriz aseguraba que lo mantenía alejado de la prensa a propósito: “No me muestro con él porque no me interesa. Me parece que es muy privado. Es lo único que forma parte de mi intimidad. Nunca me interesó hacerlo público".

Tal era el amor que se tenían, que Isabel ya pensaba en ser madre junto a "Pocho" Insúa: “Me gustaría formar una familia, pero tendría que estar muy dispuesta a dedicarme. La fantasía de ser madre se cumplirá cuando tenga que ser. Supongo que algún momento me gustará más la idea, pero hoy no es una prioridad”.

Sobre la posibilidad de casarse con él y oficializar su romance, opinaba: “No te puedo decir si me voy a casar o no con él porque tampoco quiero decir algo y después cambiar de idea. No me importa el envase en que esto crezca, sino los ingredientes que tenga”.

La relación terminó estrepitosamente. Ninguno de los protagonistas quiso entrar en detalles sobre lo sucedido, pero según informaron varios periodistas en ese entonces aseguran que el motivo de la abrupta ruptura se debió por infidelidades de Isabel Macedo.