Por qué se separó Paola Krum de un famoso actor tras 4 años juntos

Paola Krum se separó de Iván Espeche luego de cuatro años de relación. Lo llamativo del caso es que esto habría ocurrido en enero pasado según se informó en Socios del Espectáculo (El Trece) esta semana. “Se acaba de separar de Iván, lo que me dicen es que ya tendría unos meses esta ruptura”, comenzó contando la periodista Nancy Duré quien hizo pública la información.

“A Paola la vi en el casamiento de Florencia Peña, en diciembre del año pasado. Estaba con Iván y parece que se separaron poco tiempo después, durante el verano, creo que en enero... Pero no se supo”, completó el conductor Rodrigo Lussich. “No se sabía y sí, parece que fue en el verano. No te diría que es la última palabra, que no hay posibilidades de reconciliación. Pero por ahora, siguen separados”, cerró Duré.