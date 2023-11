Por qué Sol Pérez se separó de su marido a días de su casamiento

“A veces cuesta llevar la pareja porque la vida te pone a prueba. Hay que trabajar mucho en el vínculo, y tuvimos un verano que fue fatal. Guido es una persona que no pelea, no discute por nada, prefiere tomarse un café y conversar, nosotros básicamente no peleamos ”, contó la modelo

SOL-PÉREZ.jpg Sol Pérez y Guido Mazzoni en su casamiento por iglesia.

Una de las mayores diferencias que tuvo la pareja fue la cantidad de tiempo que Sol le dedicaba a su trabajo. Desde su explosiva aparición en los medios, Sol siempre estuvo dedicada a progresar en una carrera que la apasiona.

La crisis de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Eso los llevó a tener un momento de sosobra en la pareja. “Cuando tuvimos la crisis, yo estaba totalmente agotada y sobrepasada de trabajo, móviles, teatro, programa, y era mucho para él, porque él lleva otro ritmo. Casi lo pierdo, tuve que remar mucho para recuperarlo”, expresó Sol Pérez en Agarrate Catalina.

“Yo creía que era mi momento de brillar y no paraba. En ese momento, Guido llegó a no querer saber más nada, porque estaba al lado mío que estaba 100% abocada al trabajo, y me dijo que sentía que ya no era él mismo y que no quería eso para su vida”, reveló la modelo. Por suerte, Sol pudo equilibrirar la balanza entre el trabajo y el amor y hoy están felizmente casados.