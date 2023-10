Sol Pérez reveló cómo vienen los preparativos de su boda con Guido Mazzoni y contó el detalle más especial

La cuenta regresiva para la boda de Sol Pérez y Guido Mazzoni continúa, y la pareja no escatima esfuerzos para que su gran día sea inolvidable. Con la fecha de la boda programada para el 25 de noviembre en un lujoso hotel de Cardales.

Sol Pérez 1.jpg Sol Pérez sigue preparando todo para su boda.

Uno de los aspectos más destacados de cualquier banquete nupcial es el postre, y aquí es donde la pareja encontró un dilema. Sol quería un volcán de chocolate, mientras que Guido prefería uno de dulce de leche. El catering encontró una solución ingeniosa fusionando ambos gustos en un resultado único. "Es como un mashup. A mí me gusta mucho el volcán de chocolate y a Guido mucho el de dulce de leche, es adicto", reveló Sol Pérez.

El postre que se servirá en la boda será un verdadero deleite para los amantes del dulce. Estará compuesto por una bocha de helado de dulce de leche, un volcán de chocolate con dulce de leche en su interior, una salsa de dulce de leche y una masa de chocolate con un toque de cacao crujiente. Una mezcla que promete satisfacer a todos los paladares y que celebra la diversidad de gustos de la pareja.

Sol Pérez 2.jpg

Quién es la encargada de organizar el casamiento de Sol Pérez

Claudia Villafañe, se ha vuelto conocida en los últimos años por su experiencia en la organización de eventos. La ex esposa de Diego Maradona está a cargo de la planificación de la boda, que contará con 200 invitados de parte de Sol y otros 200 de parte de Guido. La lista de invitados inicialmente modesta se ha vuelto considerablemente más grande, pero Sol Pérez bromeó diciendo: "Uno pone una lista muy grande y después, cuando estás a un toque del casamiento, empezás a revisar la lista y a tachar un poco. Porque si no, te das cuenta de que invitaste al vecino de la vuelta, que no te saludó para ningún cumpleaños".

El 25 de noviembre promete ser un día memorable tanto para Sol Pérez como para Guido Mazzoni, y su innovador postre fusionado entre chocolate y dulce de leche es solo un ejemplo del amor y la creatividad que compartirán en este importante capítulo de sus vidas.