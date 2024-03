Por qué todos en la casa de Gran Hermano quedaron sorprendidos con Furia

Como todos los viernes por la noche, los participantes tuvieron una nueva fiesta en Gran Hermano y Juliana Scaglione, mejor conocida por todos como Furia , fue quien se llevó toda la atención. La personal trainer estuvo muy cerca de Mauro, uno de los nuevos concursantes, bailaron juntos, no se aguantaron las ganas y se dieron un apasionado beso que encendió el reality.

El beso, que duró aproximadamente 15 segundos, no pasó desapercibido tanto para los demás integrantes de la casa como para los fanáticos del reality. “Cata me va a matar”, comentó Furia.

A pesar del revuelo que generó el momento, no es la primera vez que Mauro se besa con la participante. El pasado martes, el nuevo hermanito y la jugadora más polémica de la casa se besaron en los pasillos antes de ir a dormir. “¡Se rechaparon!”, había exclamado Rosina Beltrán, que vio la secuencia. “No, fue un beso nada más”, dijo la líder de la casa. Inmediatamente, el exrugbier redobló la apuesta y fue a buscarla de nuevo.

La hermana se Sabrina de Gran Hermano mató a Denisse: "La traicionó"

Sabrina Cortez finalmente fue la reciente eliminada de Gran Hermano en la gala del domingo. Recordemos que tanto ella, como Denisse Jiménez habían reingresado tras ser eliminadas anteriormente por el Golden ticket, y en su regreso habían prometido jugar juntas, sin embargo, la hermana de Sabrina creo que Denisse la traicionó.

Es que en la primera votación que hubo Denisse votó primero a Sabrina. En ese contexto, los televidentes estallaron en las redes sociales porque, justamente, recordaron el pacto que habían hecho las chicas antes de entrar.

Para hablar sobre éste tema, Georgina Barbarrosa entrevistó a Macarena Cortez en "A la Barbarossa" y le preguntó qué opinaba sobre el comportamiento de Denisse en la casa.

"Era obvio que Denisse la iba a traicionar; o sea, se comportó de mala forma", empezó diciendo Macarena Cortez. En ese momento la interrumpió Analía Franchín, quien le preguntó si había llegado a advertir a su hermana sobre el éste comportamiento que podía llegar a tener Denisse.

"Si, yo le dije que para mí no estaba bueno jugar con Denisse. Le dije que Denisse la iba a traicionar porque ví cómo se manejó afuera de la casa con ella y no me parecía que adentro de la casa se fuera a comportar de forma distinta", fue la respuesta de la hermana de Sabrina.

Sin embargo, Macarena explicó que Sabrina eligió confiar en que Denisse iba a cumplir con el pacto que hicieron mientras estuvieron fuera de Gran Hermano.