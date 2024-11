Por qué Zulemita Menem denunció a su hermano Carlos Nair

Hace tiempo que la relación entre Zulemita Menem y su hermano Carlitos Nair no es buena. Ahora, en un reciente episodio, el vínculo de hermanos habría terminado por quebrarla por completo al punto de que la hija del expresidente argentino Carlos Menem denunció formalmente a su hermano por hostigamiento y amenazas.

El lunes por la tarde se supo que Carlitos tendría que enfrentarse a un juicio por no obedecer al bozal legal que Zulemita le había impuesto. De acuerdo a la información revelada en A la Tarde, Nair tenía prohibido hablar de su hermana y el resto de su familia públicamente, y aún así lo hizo.

Pero eso no es todo. Ocurre que Zulemita presentó otra denuncia mucho más grave contra su hermano, que podría hasta llevarlo a prisión.

image.png

"Al parecer, Carlitos y su novia actual habrían contactado a Daniel Díaz, a quien todos conocen como 'Dani la muerte' para contratar sus servicios. Querían puntualmente saber los movimiento de Zulemita pero el seguridad no sólo rechazó el trabajo sino que la llamó a ella para contarle lo que estaba pasando", reveló Julieta Navarro este martes en Desayuno Americano.

Al tiempo que la periodista del programa que conduce Pamela David en las mañana de América, señaló: "Ella obviamente sintió miedo y entonces decide iniciar esta demanda por hostigamiento e intimidación", por lo que ahora los hermanos deberán verse las caras en Tribunales y de no resolver sus cuestiones, la realidad es que Nair podría terminar detenido debido a la carátula de la denuncia.

Las declaraciones de Zulemita Menem

A poco de que la Justicia dictaminase quiénes son los herederos legítimos de Carlos Menem en noviembre de 2023, su hija mayor, Zulemita Menem, se refirió al tema y disparó duro contra sus hermanos Carlos Nair, Máximo y su sobrina Antonella.

image.png

Desde un móvil con LAM, la hija del expresidente argentino fallecido el 14 de febrero de 2021 fue contundente al asegurar sobre la división de la herencia: “Yo no tengo nada que aclarar, las cosas están más que claras, la justicia actuará cuando tenga que actuar”.

“Hay herederos, se presentan en la sucesión, yo denuncié como herederos a Carlos Nair, Antonella y Máximo y las cosas se demoraron porque Nair no tenía los papeles que acreditaban que era hijo de mi padre, que se los pide la justicia, pero ya está todo encaminado”, detalló entonces Zulemita.

En tanto, sobre por qué nunca antes había hablado del tema, la hija de Menem disparó picante contra sus hermanos y su sobrina. “Yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana, trabajo, me ocupo de mis hijos, me la paso todo el día en la oficina... Yo les recomiendo a todos que trabajen, porque lo que cae de arriba es la lluvia nada más, que muevan la cola y se pongan a trabajar, es así”, sentenció durísima.