Preocupación: Joaquín Levinton canceló shows por un "severo" problema de salud

Joaquín Levinton atraviesa un severo cuadro gripal y deberá permanecer en reposo por indicación médica , según informó Turf a través de sus redes sociales. Por ese motivo, la banda argentina canceló las presentaciones que tenía previstas para este fin de semana en Uruguay y en la provincia de Santa Fe. El primer compromiso estaba programado para ayer a las 23 en la Semana de Lavalleja, en la ciudad uruguaya de Minas.

En un comunicado, el grupo explicó que no podría cumplir con ninguna de las dos fechas previstas y lamentó la suspensión de los encuentros con sus seguidores. “ Lamentamos mucho no poder encontrarnos en estos lugares y esperamos pronto poder llevar el show que esperaban”, expresaron. Más tarde, ante las consultas del público, aclararon que el problema de salud afecta directamente al cantante y líder de la formación, quien recibió la indicación de interrumpir sus actividades.

“Joaquín se encuentra con un severo estado gripal y sus médicos le indicaron reposo. Esperamos se mejore pronto ”, precisaron en una segunda publicación. La otra actuación suspendida iba a realizarse en Casilda, Santa Fe, durante el fin de semana. Por el momento, la banda no brindó mayores detalles sobre la evolución del músico ni informó nuevas fechas para reemplazar los recitales cancelados.

La denuncia por abuso sexual que sufrió Joaquín Levinton

La noticia se conoció en medio de la repercusión pública que rodea al artista por una denuncia por abuso sexual con acceso carnal presentada por una mujer identificada como Paula. Levinton se refirió al expediente en dos oportunidades durante el programa DDM, conducido por Mariana Fabbiani, donde expuso su versión de los hechos y aseguró que incorporó nuevos elementos a su defensa. La cancelación de los conciertos, sin embargo, fue atribuida por el grupo exclusivamente a motivos de salud.

En su última aparición televisiva, el miércoles 7 de octubre, el cantante contó que otra persona se había comunicado con él para aportar un testimonio que consideraba relevante y que estaba dispuesta a declarar. También habló sobre audios atribuidos a la denunciante que circularon en los medios y describió el impacto que tuvo la semana anterior. “La semana pasada fue durísima. Ayer a la noche, tipo ocho de la noche, empecé ya a recuperar un poquito la tranquilidad que tengo ahora”, afirmó durante la entrevista.

Durante esa conversación, el intérprete también cuestionó las falsas denuncias y planteó la necesidad de que la Justicia investigue esos casos. Fabbiani recordó que las denuncias falsas representan una proporción reducida del total y advirtió sobre el riesgo de desalentar a quienes atraviesan situaciones reales de violencia. El músico coincidió en que ese fenómeno puede perjudicar a las víctimas y sostuvo que su prioridad es concentrarse en la estrategia judicial.