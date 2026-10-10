Wanda Nara reconoció que tuvo química con un famoso actor: "Conexión hubo"

Wanda Nara habló sobre su vínculo con Agustín Bernasconi y los rumores de romance que surgieron después de que compartieran escenas en “¿Querés ser mi hijo?”. En una entrevista con Mshow, por Ciudad Magazine, los protagonistas de la comedia romántica contaron cómo vivieron el rodaje en Uruguay, la preparación de sus personajes y las repercusiones que generó su química frente a cámara. Además, se refirieron a las críticas que recibieron tras su debut cinematográfico.

Bernasconi definió la experiencia como “muy linda y desafiante” , ya que significó su primera participación en una película. “La primera vez en el cine con todo lo que significa eso y contando esta historia, creo que dimos lo mejor de nosotros, así que estamos contentos”, aseguró. Por su parte, la empresaria reconoció que al comienzo se sumó al proyecto “un poco inconsciente” , aunque después se comprometió con los ensayos y el estudio del guion para afrontar una experiencia diferente de sus trabajos anteriores.

“Arranqué con los ensayos, a estudiar, a leer el libro, a meterme en este mundo que es el cine, que es tan diferente a lo que vengo haciendo”, explicó la conductora. También destacó el trabajo con el director Pablo Ini y el desafío de interpretar a Lucía, una mujer que la llevó a modificar su voz y su manera de moverse. “Es un personaje muy ambicioso, pasa por un montón de situaciones y matices espectaculares, pero que llevaron mucho trabajo y preparación”, detalló sobre la construcción de su papel.

[ESPECTÁCULOS] "No tengo nada que ocultar": "Agus" Bernasconi explicó que con Wanda Nara estuvieron grabando "una película en Uruguay", y que solo son "compañeros de trabajo". pic.twitter.com/6gQluB430n https://t.co/7u6Hfd4Qfv

Los consejos de Wanda Nara a Agustín Bernasconi

Durante la charla, los artistas recordaron la convivencia en Uruguay mientras filmaban la historia y hablaron de las versiones sentimentales que aparecieron a partir de su cercanía. “Conexión hubo seguro porque enseguida empezaron a decir ‘son pareja’, como las grandes parejas de telenovelas de siempre”, comentó el cronista. La blonda, entre risas, contó que su compañero se preocupa más por las repercusiones públicas y que tuvo que aconsejarlo en distintas oportunidades para que no se inquietara por los comentarios.

“Él le tiene mucho pánico a todo eso, entonces yo le decía ‘relajate, van a decir lo que quieran decir’. Él es muy estructurado, todo lo contrario a mí, y en esta mini convivencia aprendí a quererlo y a conocerlo”, relató. El actor coincidió con esa descripción y reconoció: “Me cagó a pedos varias veces”, en referencia a las ocasiones en que su compañera lo reprendió por preocuparse por la exposición mediática. Así, ambos describieron una relación de trabajo cercana, marcada por personalidades diferentes.

Agustín Bernasconi y Wanda Nara para "Quieres ser mi hijo"

Disponible el 22 de Octubre en Cines pic.twitter.com/Lhnzp83DAB — gaby (@MYALIVESS) September 24, 2026

La manera de enfrentar las críticas también los diferenció. “Escucho todo. La verdad que no me afecta por suerte, pero sí escucho y tomo todo, lo bueno y lo malo. Me interesa mucho saber qué dice la gente que es realmente crítica conmigo, me gusta desafiar a esa gente”, sostuvo Nara. Bernasconi, en cambio, contó que evita leer las opiniones negativas en las plataformas digitales: “ Twitter es complicado, yo no lo veo porque sufro”.