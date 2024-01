¡Qué caro! Cuánto se paga por una milanesa en el restaurante de Mariano Iúdica en Pinamar

image.png

“Lo que pagamos en Villa Gesell en un restaurante para dos personas, acá lo pagamos solamente por una milanesa con dos gaseosas”, reclamó al final. El video recolectó más de 7 mil “Me Gusta” y varios comentarios, en donde otros usuarios de la red social se asombraron por lo que gastó.

Cómo son y dónde quedan los restaurantes que abrió Mariano Iúdica

Después de muchos años de éxito televisivo, Mariano Iúdica se dio el gusto de cambiar por completo su estilo de vida. Alejado por voluntad propia de la pantalla, está disfrutando a pleno con el proyecto familiar de Gran Bamboo, su restaurante en Vicente López, el cual se ocupa de atender personalmente. Y aunque tiene ganas de volver a los medios, lo haría de la mano del streamingy no de la TV.

“A la tele ya le di todo y me dio todo a mí también, alguna vez volveré a hacer algún proyecto de entretenimiento que sea fácil.... El país está muy difícil y no puedo hablar desde este lugar donde no me falta nada, porque la gente me lo va a decir y no está bien”, reflexionó.

image.png

Al ser consultado sobre sus proyectos para regresar a los medios, reveló que está produciendo su propio proyecto en una plataforma de streaming. “No quiero trabajar enojado todo el día, el streaming me parece espectacular, así que el año que viene habrá que arrancar algo. Estamos armando todo, así que si Dios quiere el año que viene largamos, pero todavía no se lo dije a nadie”, agregó visiblemente entusiasmado.

Además de su sede original en Vicente López, Gran Bamboo tiene una sucursal en Pinamar que fue un boom durante el último verano, con su capacidad colmada todos los días. En ambos restaurantes, Iúdica da rienda suelta a su otra gran pasión: la gastronomía.

“Se llama Gran Bamboo, que tiene un concepto muy novedoso, porque está ubicado enfrente de colegios que tienen salida a comer. La idea es que los chicos, en lugar de consumir la clásica empanada, hamburguesa o pancho, tengan un lugar bien para ellos, con pantallas, con WiFi. Que sea fácil y que la carta sea atractiva”, comentó feliz y muy agradecido con Romina Propato, su pareja, con quien lleva adelante el proyecto gastronómico. Al frente de sus dos restaurantes, Mariano se luce como chef y también como anfitrión, haciendo que todos los clientes se sientan como en sus casas.