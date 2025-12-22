Qué carreras estudió Nancy Dupláa y nunca terminó

La actriz reveló en Las chicas de la culpa que antes de encontrar su verdadera vocación pasó por otras carreras.

Nancy Dupláa fue la invitada del último programa del año de Las chicas de la culpa (El Trece) y sorprendió al hablar de detalles pocos conocidos de su faceta universitaria.

La pareja de Pablo Echarri se soltó a la hora de referirse a su paso por la facultad antes de consagrarse como actriz y reveló las dos carreras que intentó estudiar y nunca terminó.

Lejos de la actuación, Dupláa apostó a dos carreras antes de encontrar su verdadera vocación. “Empecé dos carreras universitarias. La primera fue Diseño Gráfico . Hice dos años completos”, contó en el programa.

Sin embargo, tiempo después decidió cambiar de rumbo y probó con otra formación. “Estudié para maestra jardinera para bebés de 45 días a 3 años. Hice un año de eso y no me gustó”, se sinceró sobre su segundo intento fallido.

La actuación y el amor por el arte llegaría tiempo después. “Fui a estudiar teatro y ahí encontré otro motor”, reveló y fue en Canal 13 donde dio sus primeros pasos como actriz.

“Fui y me empezaron a llamar, a llamar y llamar, hasta el día de hoy”, contó y recordó que su primer trabajo fue en 1993 en el programa infantil El Agujerito Sin Fin.

El salto a la fama se dio poco tiempo después con la exitosa serie juvenil Montaña Rusa en 1995 convirtiéndola en una de las figuras más importantes de la escena teatral y televisiva.