¿Qué día de abril 2025 se estrena El Eternauta, la nueva serie de Netlfix?

Según se supo, El Eternauta contará con seis episodios en su primera temporada. Su elenco está integrado por Ricardo Darín –en el papel de Juan Salvo-, Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz. Fue creada y dirigida por Bruno Stagnaro (dirigió Pizza, birra, faso junto a Adrián Caetano; y las series Okupas y Un gallo para Esculapio, entre otros trabajos).

Asimismo, cabe destacar que la serie El Eternauta –una producción de Netflix en colaboración con K&S Films-, cuenta con la participación de Hugo Sigman y Matías Mosteirin en la producción, y de Martín M. Oesterheld, nieto del autor, como consultor creativo.

En el prólogo citado más arriba, Oesterheld también escribió: “Siempre me fascinó la idea del Robinson Crusoe. Me lo regalaron siendo muy chico, debo haberlo leído más de veinte veces. EL ETERNAUTA, inicialmente, fue mi versión del Robinson. La soledad del hombre, rodeado, preso, no ya por el mar sino por la muerte. Tampoco el hombre solo de Robinson, sino el hombre con familia, con amigos”.

Eternauta Netflix La serie El Eternauta –basada en el clásico de la historieta creada por Héctor G. Oesterheld- se estrena en la pantalla de Netflix el miércoles 30 de abril de 2025.

Recientemente, Ricardo Darín se refirió a la producción de la serie El Eternauta: “Es un desafío realmente muy grande dar la talla en lo que propone esta nueva versión. En Buenos Aires, en pleno verano, aparece una nieve que si te toca, te mata”, y añadió que “es una historia de ciencia ficción, pero muy argentina, y eso creo que es algo destacable”.

Amén de El Eternauta, en el rubro series la plataforma de streaming estadounidense pondrá en pantalla -a lo largo de abril de 2025- envíos muy esperados por los espectadores como Black Mirrror (temporada 7); You (temporada 5/final); How to Sell Drugs Online (Fast) (temporada 4) y El jardinero (primera temporada).