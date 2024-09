Qué dijeron Los Piojos después del portazo de Micky Rodríguez

posteo rodriguez los piojos

"Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece", agregó, mostrando un enorme dolor por quedarse afuera del proyecto.

La respuesta oficial de Los Piojos

Al respecto de la publicación de Micky Rodríguez, desde la cuenta oficial de Los Piojos, indicaron que "sabemos que desde el primer momento muchas almas esperaron volver a congregarse en un Ritual Piojoso más. Es tremenda la respuesta que tuvo nuestro Ilamado. Estamos sorprendidos y movilizados".

"Para nosotros también será una experiencia única. Volveremos a compartir un escenario Ciro, Piti, Dani, Roger, Chucky, y el Chango. Más Juan Abalos (quien se probó en 2008 y no quedó por un tema de agenda) Tavo estará presente, no solo en la música y nuestros corazones, sino en el acompañamiento de su hija Lara", indicaron en un posteo.

Recalcaron que "Mickie (Micky Rodríguez) vino a todas las reuniones y estuvo al tanto de todo; desde el primer momento. Aseguró que estaba adentro". Y agregaron que "lo seguiremos esperando".

"Ya queremos meternos en una sala y volver a sentir los temas sonando en manos y voz de quienes los tocaron por primera vez. Estamos ansiosos por encontrarnos con ustedes y escuchar el rugir de sus voces cuando las luces se apaguen: ¡Nos vemos en diciembre!", concluyó la publicación.

Las entradas para Los Piojos se ponen a la venta

Luego de semanas de especulaciones y rumores dando vueltas, Los Piojos confirmaron el 4 de septiembre que se reunirán y darán dos shows en el Estadio Único de La Plata a fin de año. La mítica banda de rock argentino ya puso a delirar a sus fanáticos que están ansiosos por conocer todos los detalles de uno de los regresos más esperados en la historia musical del país.

El anuncio fue por las redes sociales, acompañada de un video que comienza con un flyer en el que se lee “14 y 15 de diciembre. Estadio Único de La Plata”.

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 24 de septiembre a través de Ticketek . El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la banda, donde confirmaron que habrá una preventa exclusiva para los clientes de Banco Provincia. Una vez agotada esa instancia, comenzará la venta general.