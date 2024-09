Escándalo: el histórico bajista de Los Piojos anunció que no será parte del regreso

posteo rodriguez los piojos

"Creí y creo que tengo algún derecho. Derechos que no fueron respetados. Me sentí hostigado, maltratado, subestimado, ninguneado y no me lo merezco. Yo no me lo merezco ni nadie se lo merece", agregó, mostrando un enorme dolor por quedarse afuera del proyecto.

Según Clarín, Nicky fue, desde el momento en el que la banda se separó, el miembro que más se esforzó para que la vuelta de Los Piojos sea un hecho.

"Más allá de todo, soy Piojoso hasta que me muera, y eso es algo que nadie aunque quiera me va a poder sacar", concluyó la publicación de Micky Rodríguez.

El anuncio se conoció horas antes de que comiencen a venderse las entradas para los shows en el Estadio Único de La Plata.

Cómo fue el anuncio del regreso de Los Piojos

Luego de semanas de especulaciones y rumores dando vueltas, Los Piojos confirmaron el 4 de septiembre que se reunirán y darán dos shows en el Estadio Único de La Plata a fin de año. La mítica banda de rock argentino ya puso a delirar a sus fanáticos que están ansiosos por conocer todos los detalles de uno de los regresos más esperados en la historia musical del país.

Por medio de la cuenta oficial de Instagram de Los Piojos se dio a conocer la gran noticia que revolucionó las redes, en especial a los fanáticos de la legendaria agrupación. “¡Hay reencuentro! Se viene un nuevo Ritual Piojoso. Después de 15 años nos volvemos a encontrar”.

los-piojos.jpg

La publicación fue acompañada de un video que comienza con un flyer en el que se lee “14 y 15 de diciembre. Estadio Único de La Plata”. Luego se ven imágenes del estadio vacío y sillas con una insignia muy similar al infinito, pero con líneas que recuerdan el clásico logo de Los Piojos, como indicando que todo está listo para esperar a los fanáticos.

Cuándo salen y por dónde se compran las entradas para el regreso de Los Piojos

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 24 de septiembre a través de Ticketek . El anuncio fue hecho a través de las redes sociales de la banda, donde confirmaron que habrá una preventa exclusiva para los clientes de Banco Provincia. Una vez agotada esa instancia, comenzará la venta general.