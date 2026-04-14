Qué dijo Alberto Cormillot sobre los rumores de embarazo de Estefania Pasquini

El nutricionista se hizo eco de las versiones que circularon el fin de semana en las redes sociales y su respuesta sorprendió a su propia mujer.

El pasado fin de semana circuló en las redes sociales una foto del casamiento de Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini junto a una ecografía. Los rumores sobre un supuesto embarazo no tardaron en llegar y este lunes en el programa Cuestión de Peso (El Trece) los protagonistas se encargaron de hablar.

Tras ocupar las primeras tendencias, Cormillot rompió el silencio y aclaró que “es una noticia falsa”, sin embargo, no descartó la posibilidad de convertirse en padre por segunda vez junto a Pasquini con quien tuvo hace más de 4 años a su pequeño Emilio.

Fue el conductor del ciclo, Mario Massaccesi quien no dio vueltas e indagó si “viene un hermanito para Emilio”, a lo que tanto Alberto como Estefanía fueron contundentes con su “no”. Es más, en el momento en que el conductor bromeó con que “no todavía”, la reacción de Pasquini fue categórica al exclamar que “seguramente no” venga otro hijo.

“Podríamos decir que Estefi está embarazada de la IA. Es un fake baby ”, dijo Massaccesi. La manipulación digital de la imagen llevó a que muchas personas, incluso de su entorno íntimo, creyeran en la noticia falsa. La nutricionista contó que recibieron “muchas felicitaciones hasta de familiares”.

Embed - CORMILLOT NEGÓ FIRMEMENTE EL EMBARAZO DE ESTEFI PASQUINI Y CULPÓ A LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El arma de seducción de Alberto Cormillot

Alberto Cormillot hizo estallar de risa a los presentes en el programa Cuestión de Peso al ser indagado por el conductor del programa Mario Massaccesi debido a que lo notó distraído en el programa. Sin timidez ni temor, el médico especializado en nutrición respondió con picardía y dejó en claro cuál era su arma de seducción durante su juventud.

“Yo escuchaba muchos lentos, esa era mi carta principal para seducir”, reveló durante el programa ante la atención de los participantes del programa. Rápidamente sonó en el estudio la canción "Bésame mucho" y el médico la cantó con sentimiento.

Ante esta situació Sergio Verón lo definió: “Él es besador, definitivamente”. Por su parte, Massacchesi dijo: “No sos ningún lenteja”.

Sin pelos en la lengua, Cormillot respondió: “¿Y qué vas a esperar? Es lo único que se puede hacer", y afirmó que en Bariloche "solo se escuchaba lento".

En ese contexto el conductor recordó una frase de Alberto: “Voy a tener sexo hasta los 85”, lo que generó risas pero una particular revelación de Estefanía Pasquini, su pareja: “No, no. No se jubiló de eso”.

Mario, entre risas y aplausos del estudio, cerró el tema: “Alberto, nos mentiste a todos en la cara”.