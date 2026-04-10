Qué dijo Fernando Burlando sobre el documental de Silvina Luna

El abogado habló con el programa Desayuno Americano y dio precisiones de cuál era el deseo de la ex GH sobre el documental.

El abogado Fernando Burlando dialogó con Desayuno Americano sobre el anuncio que hizo la plataforma Netflix sobre un documental que lanzará al mercado enfocado en el duro proceso que atravesó Silvina Luna donde sufrió distintos problemas de salud hasta su muerte el 31 de agosto de 2023 por una mala praxis.

El letrado que había afirmado en alguna oportunidad que la ex GH "tenía adoquines en el cuerpo" por el material inyectado por Aníbal Lotocki, se expresó sobre el producto audiovisual y reveló si era un deseo de ella que realicen el documental: "Creo que sí, que era uno de los deseos o voluntades de Silvina y no es que Ezequiel lo interpretó, fue manifiesto: ella quería a toda costa ir registrando, documentando situaciones porque sabía que este triste final iba a llegar, ella sabía que su vida iba a terminar producto de este tema”.

Por otra parte hizo referencia al estado de la causa judicial que tiene como uno de los principales apuntados a Lotocki: “Venimos transitando un camino donde la Justicia entendió que esto no puede quedar impune”.

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Netflix presentó el adelanto del documental de Silvina Luna con material exclusivo

La plataforma Netflix confirmó por sus medios que realizará un documental con un caso que estremeció al territorio nacional: la muerte de Silvina Luna, la modelo que peleó contra distintas afecciones que le generó una mala praxis realizada por el doctor Anibal Lotocki pero terminó muriendo el 31 de agosto de 2023.

En las últimas horas presentó el título "Perfecta: la voz de Silvina Luna” como uno de los productos que sacará al mercado y estará disponible en su plataforma. “Iniciado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, este documental revela desde su intimidad una batalla médica, judicial y cultural contra los mandatos sociales y la violencia estética”, oficializaron desde Netflix en la presentación.

En el trailer presentado, se la ve a la propia modelo grabando distintos momentos incluso desde la clínica mientras transitaba el período de internación. "Ella empezó a grabar con su celular en los momentos en que iba al hospital, cuando hacía diálisis”, relata su hermano Ezequiel Luna, quien aparece contando sobre el caso frente a la cámara. Según se adelantó será parte de la historia que contará el producto.

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Además, Bárbara Cobelo, amiga de Silvina, habló sobre los motivos por los cuales realizó esas filmaciones: “Tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo este camino que tuvo que transitar, porque quería dejar un mensaje: que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo para que no pasen más estas cosas”.

Netflix proyecta lanzar el documental en 2027

La serie basada en el proceso de deterioro físico que inició tras implantes con sustancias insalubres para el cuerpo en 2010, hasta su muerte en 2023, se lanzará en 2027 aunque no precisaron la fecha exacta en la que estará disponible.