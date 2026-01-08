Qué dijo la novia de Martín Demichelis tras la fuerte pelea en un auto

Micaela Benítez le bajó la espuma a las repercusiones de la pelea y se refirió a los motivos de la discusión.

Los rumores en torno a Martín Demichelis y su discusión con su nueva novia Micaela Benítez durante sus vacaciones en Punta del Este, Uruguay. Es que ambos fueron vistos adentro del auto manteniendo una fuerte discusión y causaron un revuelo en el mundo del espectáculo.

Sin embargo cuando los rumores crecían con distintas versiones, la protagonista de la historia habló con el periodista Oliver Quiroz y le bajó la espuma a las versiones. A través de un chat de mensajes, Benítez le dijo: “Podés hablar conmigo directamente para despejar todas las dudas”.

Cuando le preguntó si la discusión se debía a un blanqueo de la situación, Micaela le respondió: “Lejos de eso, Oliver. Y te aclaro que nunca hubo violencia, ni gritos, ni llanto, ni se acercó nadie de seguridad como están diciendo ”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/oliverquirozok/status/2009233231967867237&partner=&hide_thread=false La palabra de Micaela, la novia de Demichelis, tras las escandalosas imágenes en Punta del Este#demichelis pic.twitter.com/OEjUb8u2rG — (@oliverquirozok) January 8, 2026

Más allá de contar detalles de lo ocurrido, evitó contar los motivos por el cual discutieron: “El tema es privado y queda entre nosotros, por eso nos fuimos a hablar al auto”. Por otra parte sumó: “Gracias por consultar porque están exagerando, estamos súper bien”.

En su relato catalogó la situación como “una conversación como la de cualquier pareja”.

Cuál fue el episodio en Punta del Este que generó revuelo

El ex director técnico de River Plate, Martín Demichelis, quedó envuelto en una polémica luego de que se conociera un video de la fuerte discusión que tuvo con su nueva novia en un estacionamiento público de la ciudad de Punta del Este, Uruguay.

La grabación la mostraron este miércoles al aire de Puro Show donde compartieron toda la información que dieron los testigos que estaban en el lugar. “Hubo insultos, gritos. La seguridad del lugar se tuvo que acercar para ver qué estaba pasando en el estacionamiento de La Susana Beach de José Ignacio”, informó Matías Vázquez.

“Cuando se le tira encima ella se lo saca pero esto no es nada. Ella no quería saber nada con este hombre”, explicó el conductor del ciclo de espectáculos mientras mostraban el video al aire. El conductor contó que los testigos del lugar habrían empezado a avisar al personal de seguridad “que había un momento de tensión dentro de un auto”. Luego de eso, relató que el exfutbolista “salió del vehículo y fue violentamente a abrir la puerta y a querer sacarla”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EnteratePlay/status/2008946233453240599&partner=&hide_thread=false Fuerte discusión entre Demichelis y su novia con portazos, gritos y llanto de por medio pic.twitter.com/ABNcigPQco — Enterate Noticias (@EnteratePlay) January 7, 2026

Según detallaron en el programa, el episodio ocurrió este martes por la tarde aunque por el momento no hay información precisa sobre qué fue lo que desencadenó el conflicto y la violenta discusión del caso.

“Los testigos hablan de dos hipótesis de lo que pasó”, indicó Matías Vázquez. “Mucha gente pensaba que podría tener que ver con la presentación que se hizo de los hijos. Pero Evangelina Anderson dice que no hubo ninguna presentación", sumó Nancy Duré.