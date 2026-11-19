A BAILAR ¡Qué fiestón en Neuquén! Vuelve el cuarteto con Jean Carlos y El Príncipe Germain

La propuesta llega este sábado 21 de noviembre al Espacio DUAM con shows desde la medianoche, DJ hasta las 6 de la mañana. Los detalles.

Los amantes del cuarteto tienen una nueva cita para este fin de semana.

Neuquén se prepara para vivir una verdadera fiesta del cuarteto de la mano de dos reconocidos artistas que prometen hacer bailar al público durante toda la noche. Con música en vivo, grandes clásicos y una propuesta que se extenderá hasta la madrugada, llega una nueva edición de “El Fiestón 2”.

La cita será este sábado 21 de noviembre en el Espacio DUAM , donde se presentarán Jean Carlos y El Príncipe Germain, hijo del recordado " Monstruo" Sebastián.

El evento, organizado por Retro Producciones , apuesta nuevamente a reunir a los amantes del cuarteto en una misma pista de baile.

Dos grandes shows en una misma noche

Uno de los grandes protagonistas de la noche será Jean Carlos, el Rey del Mambo, quien llegará a Neuquén con un espectáculo especial para celebrar sus 30 años de trayectoria musical.

El reconocido cantante ofrecerá un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera, con un repertorio pensado para que el público pueda cantar, bailar y disfrutar de una noche a puro cuarteto.

Pero la fiesta no terminará allí. Sobre el escenario también estará El Príncipe Germain, hijo del recordado cantante Sebastián.

El artista se presentará acompañado por la banda que perteneció a su padre e interpretará tanto sus propias canciones como los clásicos que marcaron una época dentro del género.

La propuesta, impulsada por Retro Producciones, promete superar el éxito de la primera edición organizada en abril de este año. En aquella ocasión, la pista reunió a Miguel “Conejito” Alejandro y Banda XXI.

Ahora, la productora busca ofrecer una nueva noche dedicada exclusivamente a los fanáticos del género.

Horarios y cómo será la fiesta

La propuesta está pensada para quienes disfrutan de los espectáculos musicales, pero también para aquellos que buscan una noche completa de baile y diversión.

Según confirmaron desde la organización, las puertas del Espacio DUAM (ubicado en San Martín 5901) abrirán a las 22:30 del sábado, mientras que las presentaciones musicales comenzarán a partir de la medianoche.

Durante la madrugada, ambos artistas desplegarán sus repertorios sobre el escenario. Una vez finalizados los shows, la fiesta continuará con DJ en vivo hasta las 6 de la mañana.

Cuánto cuestan las entradas y dónde comprarlas

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles, con dos sectores diferenciados y distintos puntos de venta.

Los valores son los siguientes:

Entrada general: $60.000.

Campo VIP: $80.000.

Los tickets pueden adquirirse de manera presencial en los locales de Croma, ubicados en Sarmiento 2 y Perito Moreno 151 de Neuquén Capital, y en Roca 180 de Cipolletti.

Además, se encuentra habilitada la venta online a través de la plataforma www.alpogo.com, o a través de Mercado Pago al 299-5933029.