Que hace Dady Brieva para mantener la pasión con su esposa en tiempos difíciles

Por su parte, Dady contó en Pasapalabra, por Telefe, que usaba un chip sexual: “Se coloca en el glúteo y emite testosterona. Sirve para equilibrar esta hormona que, a una determinada edad, tiende a bajar. No es solamente para el sexo, sino que te da energía y ganas para ir a entrenar. No es una pastilla de efedrina, que te deja como un tonto. A mí me gusta probar cosas nuevas. Me ofrecieron ponerme el chip sexual y les dije: ‘bueno, que lo metan’”, contó el humorista.